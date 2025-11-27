Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ο ύποπτος είχε δεσμούς με την CIA - Για «τρομοκρατία» κάνει λόγο ο Τραμπ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση των χθεσινών πυροβολισμών στον Λευκό Οίκο, με θύματα δύο στρατιωτικούς, μέλη της Εθνοφρουράς, καθώς ύποπτος για την φέρεται να είχε δεσμούς με τη CIA.

Ο Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, 29 ετών, συνεργάστηκε με στρατιωτικές μονάδες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian. ο ύποπτος για την επίθεση σε δύο μέλη της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη συνεργάστηκε με στρατιωτικές μονάδες που υποστηρίζονται από τη CIA κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, επιβεβαίωσε η υπηρεσία.

Ο φερόμενος ως Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, 29 ετών, ήρθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 στο πλαίσιο ενός προγράμματος Operation Allies Welcome που έδωσε σε ορισμένους Αφγανούς που είχαν εργαστεί για την κυβέρνηση των ΗΠΑ βίζες εισόδου στις ΗΠΑ.

Οι δεσμοί του Λακανουάλ με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία συνεργάστηκε με τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, επιβεβαιώθηκαν από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σε μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Τετάρτης.

ΝΥΤ: Ο ύποπτος είχε εργαστεί για αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση είχε εργαστεί για αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας που υποστηρίζεται από τη CIA στη νότια επαρχία Κανταχάρ, προπύργιο των Ταλιμπάν.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε την προσαγωγή του φερόμενου ως δράστη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2021 λόγω της προηγούμενης εργασίας του με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της CIA», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox News digital, προσθέτοντας ότι η εμπλοκή του Λακανβάλ με την υπηρεσία ήταν «ως μέλος μιας συνεργατικής δύναμης στην Κανταχάρ, η οποία έληξε λίγο μετά την χαοτική εκκένωση».

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως «τρομοκρατική πράξη» και αποκάλεσε τη μετανάστευση «τη μεγαλύτερη απειλή εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει το έθνος μας».