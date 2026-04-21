Πυροβολισμοί σε αρχαιολογικό χώρο στο Μεξικό με νεκρή - Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο Τεοτιουακάν του Μεξικού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία τουρίστρια και να τραυματιστούν άλλα έξι άτομα.

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης βρέθηκε νεκρός, με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Η τοπική κυβέρνηση της Πόλης του Μεξικού ενημέρωσε πως τέσσερα άτομα φέρουν τραύματα από όπλο, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν μετά από πτώση, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σωθούν.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύονται στα social media δείχνουν έναν άνδρα να κραδαίνει όπλο, όντας στην κορυφή μίας πυραμίδας, ενώ κόσμος επιχειρεί να κρυφτεί.

Προσοχή, στα παρακάτω βίντεο ακούγονται οι πυροβολισμοί:

Un sujeto subió a la Pirámide de la Luna en #Teotihuacán tomó rehenes y disparó contra turistas, mató a una mujer canadiense, hirió a cuatro extranjeros y se suicidó (Informacion en el enlace) https://t.co/NxYGAxWb6R pic.twitter.com/rQvqH1noSm — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) April 20, 2026

Ξεναγός ανέφερε πως οδηγούσε ένα γκρουπ, όταν άκουσε τα πυρά και είδε κόσμο να πέφτει από τις σκάλες, από τον φόβο και τη βιασύνη τους.

«Όταν είδε ότι κατεβαίναμε, άρχισε να πυροβολεί προς τα κάτω» σημείωσε το ίδιο άτομο, συμπληρώνοντας πως πυροβολούσε και τα πόδια των παρισταμένων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι άκουσε περί τους 20-30 πυροβολισμούς, πριν φτάσει η αστυνομία.

Στο παρελθόν, οι επισκέπτες περνούσαν από ενδελεχή έλεγχο ασφαλείας πριν από την είσοδο στον χώρο, αλλά πλέον έχουν χαλαρώσει οι κανόνες, γεγονός που επέτρεψε στον δράστη να περάσει μέσα με το όπλο.

Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλόντια Σεϊνμπάουμ, διαβεβαίωσε πως θα γίνει πλήρης διερεύνηση του συμβάντος και δήλωσε πως είναι σε επαφή με την πρεσβεία του Καναδά - η νεκρή είναι πολίτης Καναδά.

«Αυτό που συνέβη στο Τεοτιουακάν μας πονά βαθύτατα. Εκφράζω την ειλικρινή μου συμπαράσταση σε όσους επηρεάστηκαν και τις οικογένειές τους» σημείωσε η ίδια σε ανάρτηση στα social media.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Οι πυραμίδες Τεοτιουακάν είναι μια σειρά από τεράστιες κατασκευές στα περίχωρα της Πόλης του Μεξικού που χτίστηκαν από τρεις διαφορετικούς αρχαίους πολιτισμούς. Ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού, ο χώρος προσέλκυσε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες πέρυσι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.