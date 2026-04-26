Πυροβολισμοί σε δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Φυγαδεύτηκαν Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια

Πανικός επικράτησε στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ασφαλές σημείο όπως και η Μελάνια έπειτα από άμεση αντίδραση των πρακτόρων ασφαλείας.

Το δείπνο βρισκόταν σε εξέλιξη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία συνομιλούσαν καθισμένοι στις θέσεις τους στο ξενοδοχείο Washington Hilton όπου γινόταν η εκδήλωση όλα διακόπηκαν από τους πυροβολισμούς και επικράτησε έντονη αναστάτωση και φωνές για να παραμείνουν κάτω και προστατευμένοι, ενώ οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν το τραπέζι του Τραμπ απομακρύνοντάς τον από τον χώρο.

Trump is rushed off stage by Secret Service due to active shooter in lobby at White House Correspondents dinner.



Suspect is dead.pic.twitter.com/hSdVZYNBLx — Leftism (@LeftismForU) April 26, 2026

🚨TRUMP FALLS WHILE RUSHING AWAY FROM THE SHOOTING.pic.twitter.com/0mh936uf4y — The Middle East (@A_M_R_M1) April 26, 2026

Μέσα στην αίθουσα επικράτησε πανικός με τους περίπου 2.600 καλεσμένους να προσπαθούν να προστατευτούν, σκύβοντας κάτω από τραπέζια, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν για να διασφαλίσουν την κατάσταση.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι αναγκάστηκαν να πέσουν στο έδαφος για λόγους ασφαλείας.

Τελικά, εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, είναι ασφαλείς.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ μετά το περιστατικό ανέφερε: «Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να αποχωρήσουμε από τον χώρο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κάτι που θα κάνουμε άμεσα. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι σε άριστη κατάσταση. Θα απευθυνθούμε σε εσάς σε μισή ώρα. Έχω μιλήσει με όλους τους υπευθύνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε εντός 30 ημερών».

Ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές

Ο δράστης, φέρεται να άνοιξε πυρ κοντά στην είσοδο της αίθουσας εκδηλώσεων και αργότερα συνελήφθη από τις Αρχές.

Ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση είναι περίπου 30 ετών και κατάγεται από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των αρχών που μίλησαν στο NBC. Πιθανολογείται ότι ήταν ένοικος του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έφερε καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Ένας αστυνομικός χτυπήθηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία του δράστη.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη «μοναχικό, διαταραγμένο άτομο» καθώς επέστρεφε στον Λευκό Οίκο για να δώσει συνέντευξη Τύπου λίγο μετά το περιστατικό.

Όπως είπε, αρχικά νόμιζε ότι ο θόρυβος των πυροβολισμών ήταν ένας δίσκος που έπεσε. Η σύζυγός του Μελάνια τού είπε στη συνέχεια ότι ακουγόταν σαν «κάτι κακό».

Ο ύποπτος θα παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τη Δευτέρα.