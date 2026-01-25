Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο Βερολίνο: 5 τραυματίες αναφέρει η αστυνομία

Κινητικότητα στις αστυνομικές αρχές στο Βερολίνο, αφού πολλαπλοί πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διαμέρισμα της περιοχής Τιργκάρτεν, με 5 άτομα να έχουν αναφερόμενα τραυματιστεί.
όπως μεταφέρει ο λογαριασμός της τοπικής αστυνομίας στο X, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε ένα διαμέρισμα λίγο μετά τις 5 μ.μ. σήμερα στην οδό Βίχμαν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, να τραυματιστούν 5 άτομα.
Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δύο με απειλητικά για τη ζωή ττους ραύματα υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η Εγκληματολογική Αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα, ιδίως όσον αφορά το ιστορικό του περιστατικού
