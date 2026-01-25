Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο Βερολίνο: 5 τραυματίες αναφέρει η αστυνομία

Κινητικότητα στις αστυνομικές αρχές στο Βερολίνο, αφού πολλαπλοί πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διαμέρισμα της περιοχής Τιργκάρτεν, με 5 άτομα να έχουν αναφερόμενα τραυματιστεί.

όπως μεταφέρει ο λογαριασμός της τοπικής αστυνομίας στο X, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε ένα διαμέρισμα λίγο μετά τις 5 μ.μ. σήμερα στην οδό Βίχμαν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, να τραυματιστούν 5 άτομα.

In der Wichmannstr in #Tiergarten kam es heute kurz nach 17 Uhr zu Schüssen in einer Wohnung, in deren Folge nach aktuellem Stand 5 Personen verletzt worden sind. Die Verletzten werden in Krankenhäusern behandelt, zwei lebensbedrohlich Verletzte werden aktuell notoperiert. Unsere… pic.twitter.com/UMdx8hY4BP — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 25, 2026

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δύο με απειλητικά για τη ζωή ττους ραύματα υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η Εγκληματολογική Αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα, ιδίως όσον αφορά το ιστορικό του περιστατικού