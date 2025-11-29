Πυροβολισμοί σε εμπορικό της Καλιφόρνια μετά τη Black Friday: Τρεις τραυματίες από σφαίρες

Πανικός επικράτησε ανήμερα της Black Friday σε εμπορικό κέντρο στη Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια, όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί μέσα σε εκατοντάδες κόσμου.

Από τους πυροβολισμούς, υπάρχουν τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την αστυνομία. Τα θύματα ήταν ένας άνδρας, μια γυναίκα, καθώς και ένα 16χρονο κορίτσι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τμήματος.

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην εκκένωση του εμπορικού Valley Fair Mall. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους καταναλωτές να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο του κτηρίου.

2 taken to hospital after being shot at Valley Fair Mall @westfieldvf on Black Friday, per @SanJosePD pic.twitter.com/YlnpWysbos — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) November 29, 2025

Πυροβολισμοί στο εμπορικό - Ξεκίνησαν ως αψιμαχία

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας του Σαν Χοσέ, Χόρχε Γκαριμπάι, το περιστατικό δεν είχε ως στόχο ανυποψίαστους πολίτες, αλλά προκλήθηκε από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων στο εμπορικό κέντρο.

Ο δράστης φέρεται να διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.