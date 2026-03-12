Μενού

Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: Αναφορές για δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Προ ολίγου σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Προ ολίγου σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων ενώ νεκρός είναι και ο δράστης.

Η επίθεση σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. το πρωί της Πέμπτης όταν, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Το Πανεπιστήμιο Old Dominion έχει ακυρώσει τα μαθήματα και τις λειτουργίες στην κύρια πανεπιστημιούπολη του για το υπόλοιπο της ημέρας.

 

