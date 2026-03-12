Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: Αναφορές για δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Προ ολίγου σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων ενώ νεκρός είναι και ο δράστης.
Η επίθεση σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. το πρωί της Πέμπτης όταν, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Το Πανεπιστήμιο Old Dominion έχει ακυρώσει τα μαθήματα και τις λειτουργίες στην κύρια πανεπιστημιούπολη του για το υπόλοιπο της ημέρας.
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Το Ιράν ορίζει πρώτη φορά τις προϋποθέσεις για λήξη του πολέμου - Οι τρεις όροι
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.