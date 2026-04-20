Πυροβολισμοί σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα: Αναφορές για θύματα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί, ενώ γίνονται αναφορές για θύματα.

Αστυνομία
Αστυνομία
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι είναι νεκροί και «αρκετοί» άλλοι τραυματίες μετά από πυροβολισμούς κοντά σε σχολείο στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου, όπως μετέδωσε ο Independent.

Η αστυνομία κάνει λόγο για μια «σχεδιασμένη συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν αρκετά νεαρά άτομα, η οποία κλιμακώθηκε όταν πολλά άτομα άρχισαν να πυροβολούν το ένα το άλλο» μέσα στο πάρκο Leinbach στην οδό Robinhood κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Γουίνστον-Σάλεμ.

 

 

