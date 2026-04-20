Πυροβολισμοί σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα: Αναφορές για θύματα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι είναι νεκροί και «αρκετοί» άλλοι τραυματίες μετά από πυροβολισμούς κοντά σε σχολείο στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου, όπως μετέδωσε ο Independent.

Η αστυνομία κάνει λόγο για μια «σχεδιασμένη συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν αρκετά νεαρά άτομα, η οποία κλιμακώθηκε όταν πολλά άτομα άρχισαν να πυροβολούν το ένα το άλλο» μέσα στο πάρκο Leinbach στην οδό Robinhood κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Γουίνστον-Σάλεμ.

