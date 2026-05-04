Πυροβολισμοί σε πάρτι σε λίμνη στην Οκλαχόμα - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς καταγράφεται στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στην Οκλαχόμα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 τραυματίες.
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, που επικαλούνται την τοπική αστυνομία, το συμβάν έλαβε χώρα σε πάρτι σε λίμνη κοντά στην Οκλαχόμα Σίτι.
Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη στο σημείο ή η κατάσταση των τραυματιών.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έντμοντ, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι οι Αρχές έλαβαν πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς περίπου στις 9 μ.μ. σε μια συγκέντρωση νέων κοντά στη λίμνη Αρκάντια.
Η ίδια σημείωσε πως δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για το σοβαρό περιστατικό, αλλά καθησύχασε πως δεν τίθεται θέμα κινδύνου των πολιτών.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει δημιουργήσει ένα πρόχειρο κέντρο επανένωσης των παρισταμένων με τις οικογένειές τους.
Η λίμνη Αρκάντια, περίπου 13 μίλια βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, είναι μια τεχνητή δεξαμενή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πλημμυρών αλλά και αποτελεί δημοφιλές σημείο αναψυχής.
