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Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες με τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες - Παιδιά κρύβονται κάτω απ΄ τα θρανία

Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες. Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

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Ασθενοφόρο στις Φιλιππίνες | Shutterstock
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/6) σε σχολείο στις Φιλιππίνες.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Εθνικό Λύκειο του Σαν Χοσέ, στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

Παράλληλα, το Περιφερειακό Γραφείο 8 της Αστυνομίας έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, αναπτύσσοντας επιπλέον δυνάμεις στο σχολείο, με στόχο την προστασία των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των γονέων και της τοπικής κοινότητας.

Σε βίντεο που βγήκε στα social media, φαίνονται παιδιά να έχουν κρυφτεί κάτω από τα θρανία τους, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί, ουρλιαχτά και κλάματα.

 

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