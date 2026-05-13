Τουλάχιστον δώδεκα πυροβολισμοί ακούστηκαν εντός της Γερουσίας των Φιλιππίνων, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο, μετά τους πυροβολισμούς οι αστυνομικές αρχές εκκένωσαν τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.