Πυροβολισμοί στη συναγωγή στο Μίσιγκαν: Νεκρός ο ένοπλος δράστης - Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στη Συναγωγή Temple Israel στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν είναι νεκρός, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ένοπλος άνοιξε πυρ, και ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Michael Bouchard, επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα «όχημα ενεπλάκη» στο περιστατικό, μετά από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κτίριο.

Εκτός από τον δράστη, δεν αναφέρεται μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός. Την ίδια στιγμή ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η συναγωγή λειτουργεί επίσης νηπιαγωγείο, σύμφωνα με το MLive. Όταν ρωτήθηκε για τους μαθητές, ο σερίφης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «όλοι έχουν μετακινηθεί έξω από το σχολείο».

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ και πολλές άλλες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο. Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, επιβεβαίωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες ανταποκρίνονται επίσης στο περιστατικό, το οποίο περιέγραψε ως «προφανή εμπλοκή οχήματος και ενεργό δράστη».



