Πυροβολισμοί στις ΗΠΑ: Νεκροί ενήλικες και παιδιά - Άγνωστο το κίνητρο του δράστη

Σφοδροί πυροβολισμοί καταγράφηκαν στο Μπίλινγκς της Μοντάνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων, συμποεριλαμβανομένων και παιδιών. Ο άγνωστος, αφού άνοιξε πυρ έβαλε φωτιά στο ακίνητο.

Οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 στις 6:01 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή 23 Αυγούστου, δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Μπίλινγκς. Οι κλητήρες που απάντησαν στην κλήση άκουσαν πυροβολισμούς στο παρασκήνιο, δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου. Οι αστυνομικοί έφτασαν για πρώτη φορά στο σημείο περίπου 11 λεπτά αργότερα και άκουσαν περισσότερους πυροβολισμούς, δήλωσε ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας Σον Μάγιο.

Καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν, είδαν έναν άνδρα στην αυλή και τον συνέλαβαν. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αυτό που φαινόταν να είναι αυτοτραυματισμένος από πυροβολισμό και πέθανε, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Montana police announced today that multiple children and adults were killed in a shooting and fire at a home in the West Billings End yesterday. The male suspect is deceased. pic.twitter.com/eeBWKxL9b2 — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 24, 2026

Ενώ ξ επιχείρηση των αρχών βρισκόταν σε εξέλιξη, το σπίτι τυλίχτηκε πλήρως στη φωτιά, όπως μεταφέρει η USA TODAY, προκαλώντας την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μπίλινγκς. Ο συνδυασμός των φλογών και του μη ασφαλούς χώρου με αναφορές για πυροβολισμούς εμπόδισε τις αρχές να διασώσουν ή να ανακτήσουν τα θύματα.

«Πολλοί ενήλικες και πολλά παιδιά είναι νεκροί», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Γέλοουστοουν, Κεντ Ο'Ντόνελ. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τον αριθμό των θυμάτων, τις ηλικίες, τα φύλα ή τη σχέση τους μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλά θύματα και ένας ύποπτος, τα οποία έχουν όλα ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο Ο'Ντόνελ.

Το κίνητρο δεν αποκαλύφθηκε από τις αρχές. Δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό, δήλωσε ο Μάγιο. Οι κάτοικοι της γειτονιάς που αρχικά εκκενώθηκαν από την περιοχή επιτράπηκε να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δημοσιευτούν στις 26 Αυγούστου, αφού οι αρχές είχαν χρόνο να αξιολογήσουν τον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος ήταν ακόμη ασταθής την επόμενη μέρα του περιστατικού, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τα αγαπημένα πρόσωπα και όλους όσους επλήγησαν κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα σε ανακοίνωσή του.

Το Μπίλινγκς, στη νότια Μοντάνα, έχει περίπου 121.000 κατοίκους.