Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ντάλας των ΗΠΑ με αναφορές για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το CNN, το συμβάν σημειώθηκε στο κτίριο της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνειακής επιβολής στο Ντάλας, σύμφωνα με τον διευθυντή του ICE, Τοντ Λάιονς.
«Οι αρχικές πληροφορίες μιλούν για πιθανό σκοπευτή. Έχουμε τρία άτομα τραυματισμένα. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάστασή τους. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ύποπτος είναι νεκρός από αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβόλο όπλο, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.
Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.
