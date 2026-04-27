Πυροβολισμοί στο Όστιν με αρκετά θύματα - Το έσκασε το δράστης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς καταγράφεται στις ΗΠΑ και ειδικότερα στο Όστιν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.
Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται στοιχεία από την τοπική αστυνομία, το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (26/04).
Οι Αρχές έλαβαν πολλά τηλεφωνήματα σχετικά με τα πυρά, περί τις 20:26 (τοπική ώρα).
Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τους τραυματίες και άρχισαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός τους ή η κατάσταση της υγείας τους.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης το έσκασε από το σημείο και διαφεύγει μέχρι κι αυτή την ώρα.
Γίνεται, ωστόσο, λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και δεν κρίνεται πως συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.
