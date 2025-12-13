Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ: Αναφορές για θύματα

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.

Μήνυμα εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προειδοποιώντας τους για «ενεργό σκοπευτή και προτρέποντάς τους να κλειδώσουν τις πόρτες και να παραμείνουν κρυμμένοι».

Το περιστατικό συμβαίνει κοντά στην οδό Thayer.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 άτομα που έχουν δεχθεί πυρά στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.

🚨 BREAKING: Active shooter at Brown University in Providence, Rhode Island



Believed to be at least six casuaIties so far, as more victims continue being found, per radio traffic



The masked gunman is currently at large.



