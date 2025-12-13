Μενού

Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ: Αναφορές για θύματα

Συναγερμός στις ΗΠΑ για περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. Αναφορές για θύματα.

Reader symbol
Newsroom
astinomia ameriki
Πυροβολισμοί σε σχολείο στις ΗΠΑ | AP Photo/Andrew Harnik
  • Α-
  • Α+

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.

Μήνυμα εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προειδοποιώντας τους για «ενεργό σκοπευτή και προτρέποντάς τους να κλειδώσουν τις πόρτες και να παραμείνουν κρυμμένοι».

Το περιστατικό συμβαίνει κοντά στην οδό Thayer.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 άτομα που έχουν δεχθεί πυρά στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ