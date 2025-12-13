Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ: Αναφορές για θύματα

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.
Μήνυμα εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προειδοποιώντας τους για «ενεργό σκοπευτή και προτρέποντάς τους να κλειδώσουν τις πόρτες και να παραμείνουν κρυμμένοι».
Το περιστατικό συμβαίνει κοντά στην οδό Thayer.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 άτομα που έχουν δεχθεί πυρά στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.
- Το όργιο με τα κάστανα: Η νύχτα-σκάνδαλο που στοιχειώνει την Καθολική Εκκλησία
- Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο
- Νίκος Συρίγος κατά Μάνου Ιωάννου για Φιλιππίδη: «Η ανοησία πρέπει να έχει όριο»
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.