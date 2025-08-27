Πυροβολισμοί τώρα σε εκκλησία - καθολικό σχολείο στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για 20 θύματα, την ώρα που στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς ο δράστης δεν έχει «εξουδετερωθεί».

Το αιματηρό συμβάν καταγράφηκε στην εκκλησία Annunciation Church, στη Μινεάπολη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και μάρτυρες, ενώ οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα), όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στην εκκλησία Annunciation Church στην οδό 509 W 54th Street. Η τρέχουσα κατάσταση του υπόπτου είναι άγνωστη. Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

MINNEAPOLIS: 509 W 54th St, Annunciation Church – Police are responding to an active shooter call. Police are reporting 20 victims. A man dressed in all black and armed with a rifle was reported at the scene. EMS has requested a Mass Casualty Response and fire crews are bringing… pic.twitter.com/3rTP3Orx7T — MN CRIME (@MN_CRIME) August 27, 2025

#BREAKING: A shooting has been reported at Annunciation Church, 509 W 54th St, Minneapolis, MN.



Police are responding to an active shooter call involving a man dressed in all black armed with a rifle.



Authorities report 20 victims, prompting EMS to request a Mass Casualty… — Breaking News (@TheNewsTrending) August 27, 2025

Η τρέχουσα κατάσταση του φερόμενου ως δράστη είναι άγνωστη, αλλά έχει εξαπολυθεί μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν οπλισμένος με τουφέκι, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Ένας κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι άκουσε «πάνω από 100» πυροβολισμούς. Ο Michael Kraabel δήλωσε στο X: «Ζω στο Tangletown, στο Μινεάπολη, και μόλις άκουσα μια μαζική ανταλλαγή πυροβολισμών λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι μου. Πάνω από 100 πυροβολισμούς. Τώρα ακούμε σειρήνες να πλησιάζουν».

Με πληροφορίες από BNO News