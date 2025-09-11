«Ραβασάκια» στον Τζέφρι Επστάιν έστελνε ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ: Παύθηκε με εντολή Κιρ Στάρμερ

Την απομάκρυνση του Βρετανού πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίτερ Μάντελσον, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν, μετά από απόφαση του Κιρ Στάρμερ.

Ο Πίτερ Μάντελσον, βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος με ρόλο κλειδί στην επιτυχία τους υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Επστάιν, όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο Μάντελσον τον χαρακτηρίζει «καλύτερό του φίλο».

«Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Οφις.

Ένθερμος σύμμαχος του Επστάιν ο Βρετανός πρέσβης

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε την χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Χαρακτηρίζει ακόμα «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Τζέφρι Επστιν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση, κατά το ΑΜΠΕ.