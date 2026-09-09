Racecation: Η νέα ταξιδιωτική τάση που επιλέγουν η Gen Z και οι νεότεροι Millennials

Μετά το «coolcation» (τις καλοκαιρινές διακοπές σε βορειοευρωπαϊκές χώρες, με πιο δροσερό κλίμα, σε σχέση με τον καυτό Νότο), η νέα τουριστική τάση, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ονομάζεται «racecation».

Ο όρος «racecation» είναι σύνθετος και προκύπτει από τις λέξεις race (αγώνας) και vacation (διακοπές). Αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη φθινοπωρινή ταξιδιωτική τάση, ειδικά στα άτομα της Gen Z και τους νεότερους Millennials, με τους ταξιδιώτες να προγραμματίζουν τις διακοπές τους με αφορμή έναν αθλητικό αγώνα, όπως είναι για παράδειγμα ένας κλασικός Μαραθώνιος.

Μεγάλες διοργανώσεις του φθινοπώρου, όπως είναι οι Μαραθώνιοι του Βερολίνου, του Σικάγου, της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης, του Άμστερνταμ, και ο δικός μας Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελούν τους βασικούς προορισμούς αυτής της αναπτυσσόμενης αγοράς, η οποία διαθέτει και ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, καθώς οι αθλητικοί ταξιδιώτες επεκτείνουν την διαμονή τους, κάνουν εκδρομές, επισκέπτονται τα τοπικά εστιατόρια και προβαίνουν και σε αγορές εμπορικών ειδών.

Τέτοιου είδους εμβληματικά αθλητικά γεγονότα παραδοσιακά διοργανώνονται το φθινόπωρο, καθώς τότε έχουν υποχωρήσει οι καλοκαιρινές ζέστες, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούν να είναι πιο ευνοϊκές για τους αθλητές.

Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για το racecation είναι ουσιαστικά «αθλητικοί τουρίστες» οι οποίοι συνδυάζουν το τερπνόν μετά του ωφελίμου, δηλαδή συμμετέχουν σε έναν αγώνα δρόμου, βουνού, ποδηλασίας, ένα τρίαθλο ή κάποια άλλη αθλητική διοργάνωση, κάνοντας ταυτόχρονα και ολιγοήμερες διακοπές, ενώ εκμεταλλεύονται τη συμμετοχή τους στο αθλητικό γεγονός για να εξερευνήσουν την γύρω περιοχή.

Ο αθλητικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 10% των συνολικών τουριστικών δαπανών

Η τάση αυτή καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο παγκοσμίως, με τον αθλητικό τουρισμό να αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 10% των συνολικών παγκόσμιων τουριστικών δαπανών και τους ειδικούς να εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό θα καταγράψει ετήσια ανάπτυξη 17,5% για κάθε χρονιά από το 2026 έως το 2030.

Καθώς ο κόσμος αναζητά διαφορετικές μορφές τουρισμού, η ιδέα για διακοπές σε συνδυασμό με ένα Μαραθώνιο στο εξωτερικό φαντάζει πολύ ελκυστική ειδικά στα μάτια των νέων.

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Bókun, μιας εταιρίας του Trip Advisor, οι παγκόσμιες αναζητήσεις στη Google για «μαραθώνιο στο εξωτερικό» κατέγραψαν αύξηση 1.255% σε ετήσια βάση, το 2026.

Η διάδοση του racecation αποτυπώνεται με αριθμούς σε αθλητικούς φορείς και πλατφόρμες, με οργανώσεις όπως το «Great Run» να καταγράφουν αύξηση 39% στις συμμετοχές σε τρεξίματα σε ετήσια βάση και την αθλητική πλατφόρμα «Let’s Do This» να καταγράφει αντίστοιχα αύξηση 23% στις εγγραφές σε αγώνες.

Πολλοί ταξιδιώτες κάνουν έως 5 διανυκτερεύσεις

Σύμφωνα με έρευνα της EuroNews, το 59% των δρομέων που ταξιδεύουν για έναν αγώνα επιλέγουν να κάνουν τουλάχιστον από 3 έως 5 διανυκτερεύσεις στον προορισμό τους, μετατρέποντας την παραμονή τους σε ολιγοήμερες διακοπές.

Ο ρόλος των αθλητικών συλλόγων στα social media

Βασικοί τροφοδότες της τάσης για αθλητικά ταξίδια αποτελούν τα κατά τόπους «Run Clubs», δηλαδή οι δρομικοί σύλλογοι που γίνονται ολοένα και περισσότερο δημοφιλείς μέσα από τα social media αποστέλλοντας στους ακόλουθους τους ελκυστικά call to action.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η δημοτικότητα των τοπικών δρομικών συλλόγων στα κοινωνικά δίκτυα αυξήθηκε κατά 59% με μεγάλα τουριστικά πρακτορεία όπως η TUI και ξενοδοχεία όπως το Costa Navarino να δημιουργούν ειδικά πακέτα διαμονής και προετοιμασίας για τους αθλητές-ταξιδιώτες.

Στην Ελλάδα, η διοργάνωση του κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας και του Spetses Mini Marathon αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της φθινοπωρινής αθλητικής τουριστικής κίνησης, ενώ αντίστοιχες διοργανώσεις γίνονται και την άνοιξη πριν πιάσουν οι καλοκαιρινές ζέστες, όπως είναι το Navarino Challenge και το Spetsathlon.

Στα αθλητικά ταξίδια κυριαρχούν η Gen Z και οι νεότεροι Millennials

Όπως είναι αναμενόμενο, οι νεότερες γενιές οδηγούν τη τάση του racecation. Η Gen Z και οι νεότεροι Millenials αντιπροσωπεύουν το 30% των συμμετεχόντων στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, ενώ οι δρομείς ηλικίας κάτω των 35 ετών αποτελούν πλέον το 47% των συνολικών συμμετοχών παγκοσμίως.

Το φθινόπωρο είναι η κατεξοχήν εποχή για αθλητικές διοργανώσεις

Για ευνόητους κλιματολογικούς παράγοντες οι περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις γίνονται είτε φθινόπωρο είτε άνοιξη, με το φθινόπωρο να συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος των Μαραθωνίων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία περισσότερο από το 42% όλων των Μαραθωνίων διεθνώς πραγματοποιείται κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, με τον Οκτώβριο να συγκεντρώνει το 23% των παγκόσμιων διοργανώσεων.

Δεν αποτελεί έκπληξη πως κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου αυξάνεται η τουριστική ζήτηση έως και κατά 500% για ταξιδιωτικά προγράμματα σε πόλεις που φιλοξενούν μεγάλους Μαραθωνίους και αγώνες HYROX εκτινάσσονται κατά 500%.

Διευκρινίζεται ότι οι αγώνες HYROX είναι διεθνείς υβριδικοί αγώνες fitness που συνδυάζουν την αντοχή με τη λειτουργική δύναμη και απευθύνονται σε κάθε επίπεδο αθλητή, όχι μόνο σε επαγγελματίες.