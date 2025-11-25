Ραγδαίες εξελίξεις για το ουκρανικό: Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στην Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι δίνει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ του να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να συναντήσει τους Ουκρανούς.

Αυτό γίνεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, «με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο».

Διαβάστε ακόμα: Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Προσθέτει ότι «ελπίζει» να συναντηθεί «σύντομα» τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Πούτιν, αλλά προειδοποιεί ότι αυτό θα συμβεί «ΜΟΝΟ» όταν η συμφωνία θα έχει ολοκληρωθεί ή θα βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει «τελειοποιηθεί».

Ντόναλντ Τραμπ | Truth Social

Και μαζί με τον ίδιο, ο αντιπρόεδρος, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας και ο επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου θα ενημερώνονται για τις εξελίξεις.

Τα «αγκάθια» για τη συμφωνία

Ουκρανικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει συμφωνία εκ μέρους του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν στις δύο πλευρές οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που είχε προκύψει από αμερικανικές πηγές. Πρέπει ωστόσο, να ρυθμιστούν αρκετές από τις κρίσιμες λεπτομέρειες όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι όπως φαίνεται η Ουκρανία έχει πετύχει τη διατήρηση 800.000 Ουκρανών στρατιωτών στο έδαφός της μετά από την επίτευξη συμφωνίας ενώ το αρχικό σχέδιο Τραμπ προέβλεπε μικρότερες δυνάμεις, συγκεκριμένα 600.000.

Μεγάλο αγκάθι για τους Ουκρανούς είναι το εδαφικό, όπως και οι εγγυήσεις ασφάλειας ως προς αυτό. Η Ουκρανία δεν θέλει επ’ ουδενί να παραδώσει τουλάχιστον το κομμάτι γης που συνεχίζει να έχει υπό τον έλεγχό της, το Ντονμπάς και πιο συγκεκριμένα το Ντονέτσκ.

Ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, μένει να φανεί τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ και κατά πόσο θα μπορεί να επέμβει σε όλο αυτό. Είναι πολύ χαμηλές οι προσδοκίες ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και μάλιστα όλα τα βλέμματα στρέφονται στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπάρχουν κάποιες διαρροές ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο «αγκάθια», το εδαφικό και της ασφάλειας, θα συζητηθούν ακόμα και σε ανώτατο επίπεδο, πιθανότατα και μεταξύ Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως στην Ουκρανία, όλοι ρίχνουν το «μπαλάκι» της ευθύνης για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, στην Ρωσία, την οποία και δεν εμπιστεύονται.