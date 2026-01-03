Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά τις ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν. Κάποιες ώρες αργότερα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει συλληφθεί, μετά από μια «εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση» που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ στη χώρα.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την ένταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, με προηγούμενες εκρήξεις στην πρωτεύουσα Καράκας και στρατιωτικές ενέργειες που έχουν ήδη δημιουργήσει διεθνείς αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, διεμήνυσε πως η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο Παντρίνο, συμπληρώνοντας πως οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Καταδίκη από Ιράν

Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας.

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα

Σημειώνεται πως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα, λίγες ώρες μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν το Καράκας, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να κάνει λόγο για ανάγκη «προετοιμασίας για ένοπλο αγώνα» στο πρώτο του μήνυμα μετά την επίθεση που αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των υπαίθριων συναθροίσεων και συγκεντρώσεων, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας, ενώ παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα στον λαό να βρίσκεται σε εγρήγορση, εν μέσω μιας ραγδαία κλιμακούμενης κρίσης.

To χρονικό των εκρήξεων

Ισχυρές εκρήξεις με θορύβους που μοιάζουν να προέρχονται από υπερπτήσεις πυραύλων ή αεροσκαφών ακούσθηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και συνεχίζονταν μία ώρα αργότερα, έγινε γνωστό από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες του Reuters, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί νότια της πρωτεύουσας κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση και στήλες καπνού είναι ορατές στην πρωτεύουσα.

Caracas is under fire. Multiple U.S. strikes have hit key military sites: Fuerte Tiuna, La Carlota airbase, and a communications center in El Hatillo, all under Maduro’s control. Explosions echo through the capital, the power is out in parts of the city, and U.S. helicopters are… pic.twitter.com/GAtW2NWVy7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης, σύμφωνα με κατοίκους.

Mαρτυρίες κατοίκων στη Βενεζουέλα

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, τον τεράστιο στρατιωτικό θύλακα στην πόλη.

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμανουέλ Παραμπάβις, 29 ετών, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Κομόμουν όταν η φίλη μου με ξύπνησε και λένε πως βομβαρδίζουν. Δεν βλέπω τις εκρήξεις, όμως ακούω τα αεροπλάνα (...) Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», είπε ο 29χρονος Φράνσις Πένια.

Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ενήμερη για τις πληροφορίες περί εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, λέει δημοσιογράφος του CBS

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτηματά του Reuters να σχολιάσουν.