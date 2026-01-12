Ραγδαίες «ζυμώσεις» στο Ιράν: Ο εξόριστος γιος του σάχη καλεί σε πραξικόπημα

Ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ, Ρεζά Παχλαβί κάλεσε χθες Κυριακή (11/1) τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καλώντας ουσιαστικά σε πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στην ιρανική διασπορά, τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν».

Ιράν: Αφηγήματα πραξικοπήματος

Ο Παχλαβί αναφερόταν στη σημαία της έκπτωτης μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτό το τελευταίο είναι ένα από τα ανεξάντλητα καλέσματα ξένων δυνάμεων και καιροσκόπων να ανατρέψουν την ιρανική ηγεσία προς όφελός τους.

Χαρακτηριστικό του πρόσφατου ρεύματος είναι το σύνθημα «Make Iran Great Again», που αντηχεί το γνωστό σύνθημα του αυταρχικού Ντόναλντ Τραμπ, με το πρώτο να διατρανώνουν πλέον ακροδεξιοί και συντηρητικοί κύκλοι ανά τον Δυτικό κόσμο.

Το Σάββατο στο Λονδίνο εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία και άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αυτή της περιόδου της μοναρχίας.

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι νεκροί είναι από σχεδόν 200 ως 540 και πλέον από την έναρξη των διαδηλώσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου.