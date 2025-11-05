Ράμα Ντουβάτζι: Η διακριτική Gen Z «Πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης στο πλευρό του Ζοχράν Μαμντάνι

Σε μια ιστορική νίκη ο Ζοχράν Μαμντάνι κέρδισε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Εκείνος έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος, με αφρικανική καταγωγή, και ο νεότερος δήμαρχός της από το 1892 και η 28χρονη σύζυγός του Ράμα Ντουβάζι το πρώτο μέλος της Gen Z που θα υπηρετήσει ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Μια 28χρονη καλλιτέχνιδα στο Gracie Mansion

Ήδη η Ράμα Ντουβάτζι χαράζει τον δικό της δρόμο, χωρίς τηλεοπτικές εμφανίσεις, φωτογραφίσεις σε περιοδικά κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητας του συζύγου της.

Στα δραστήρια social media της με έργα τέχνης η μόνη ανάρτηση για τον Ζοχράν είναι από την ημέρα των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.

«Δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών που δείχνουν το ζευγάρι μαζί, μια φωτογραφία της ίδιας να ψηφίζει νωρίς και μια φωτογραφία του Μαμντάνι σε μικρή ηλικία.

Παρόλα αυτά ήταν παρούσα σε καίριες στιγμές στο πλευρό του, ενώ παρείχε τις συμβουλές της στο κομμάτι των social media και στο οπτικό υλικό της προεκλογικής εκστρατείας.

Διαβάστε επίσης: Ποιος είναι ο Ζοχράν Μαμντάνι: Το προφίλ του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης



Η συριακή καταγωγή και η τέχνη ως μέσο πολιτικής έκφρασης

Η καλλιτέχνιδα έχει συριακές ρίζες, γεννήθηκε στο Τέξας και ζει στο Μπρούκλιν. Μέσα από την εικονογράφηση εξερευνά θέματα γύρω από τη γυναικεία αλληλεγγύη και τις συλλογικές εμπειρίες του αραβικού κόσμου, όπως αναφέρει το επαγγελματικό της προφίλ. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στο BBC News, στους New York Times, στη Tate Modern και στην Washington Post.

Αποφοίτησε από το Virginia Commonwealth University και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην εικονογράφηση στη Σχολή Οπτικών Τεχνών της Νέας Υόρκης.

Μέσα από τη δουλειά της και το Instagram έχει καταγγείλει τα «εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ» και την «εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων», θέσεις που ευθυγραμμίζονται με εκείνες του συζύγου της.

Η ένωση με τον Ζοχράν Μαμντάνι μέσω εφαρμογής γνωριμιών

Το ζευγάρι γνωριστηκε μέσα από την εφαρμογή γνωριμιών Hinge το 2021. Ο Ζοχράν Μαμντάνι είχε πρόσφατα εκλεγεί στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, κάτι για το οποίο ο Ντουβάτζι γνώριζε ελάχιστα.

Στο πρώτο τους ραντεβού έφαγαν μαζί στο Qahwah House, ένα καφέ της Υεμένης στο Μπρούκλιν, και ακολούθησε μια βόλτα στο κοντινό πάρκο McCarren. Στο δεύτερο ραντεβού τους, ο Μαμντάνι την ξενάγησε στην εκλογική του περιφέρεια, στην Αστόρια του Κουίνς.

Αρραβωνιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2024. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους στο Instagram, ο Μαμντάνι ξεκίνησε την καμπάνια του για τη δημαρχία. Γιόρτασαν τον αρραβώνα τους στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Μανχάταν.

Όταν τα μέσα άρχισαν να σχολιάζουν τον γάμο τους, ο Μαμντάνι ανάρτησε τις επίσημες φωτογραφίες γράφοντας:

«Η Ράμα δεν είναι απλώς η γυναίκα μου, είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα που αξίζει να τη γνωρίσει ο κόσμος με τους δικούς της όρους».