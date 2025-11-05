Ποιος είναι ο Ζόχραν Μαμντάνι: Το προφίλ του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη γύρισε σελίδα στην πολιτική της ιστορία. Ο Ζόχραν Μαμντάνι, ένας χαρισματικός πολιτικός με ρίζες στην Ουγκάντα και τη Νότια Ασία, εξελέγη δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος και ο πρώτος δήμαρχος νοτιοασιατικής καταγωγής.

Ζόχραν Μαμντάνι: Από το Κουίνς στο City Hall Park

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, ο Μαμντάνι ήταν γνωστός κυρίως στο Κουίνς, όπου εργαζόταν ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας οικογένειες χαμηλού εισοδήματος να αποφύγουν την έξωση.

Η εκλογή του στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την πολιτική του άνοδο.

Η καμπάνια του για τη δημαρχία ξεκίνησε με έναν πρωτότυπο τρόπο: βίντεο στο TikTok και το Instagram, όπου μιλούσε για το κόστος ζωής με ρυθμό hip-hop, περπατώντας στους δρόμους της πόλης.

Αυτή η αυθεντική, νεανική προσέγγιση τον έκανε γρήγορα δημοφιλή σε χιλιάδες νέους ψηφοφόρους.

Ζόχραν Μαμντάνι: Ρίζες από Ουγκάντα και πίστη στο Ισλάμ

Ο Μαμντάνι γεννήθηκε στην Ουγκάντα και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία επτά ετών. Σπούδασε Αφρικανικές Σπουδές στο Bowdoin College, όπου συνίδρυσε το παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Η οικογένειά του είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ακαδημαϊκή ζωή: η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη σκηνοθέτης, ενώ ο πατέρας του, Μαχμούντ Μαμντάνι, είναι καθηγητής στο Columbia.

Η μουσουλμανική του πίστη αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της καμπάνιας του. Επισκεπτόταν τζαμιά, μιλούσε σε κοινότητες σε πολλές γλώσσες – ακόμη και στα Ουρντού – και δεν δίστασε να δηλώσει ότι η δημόσια ταυτότητα ως Μουσουλμάνος συνεπάγεται και προσωπικό ρίσκο.

Ζόχραν Μαμντάνι: Η αριστερή πλατφόρμα που ενθουσίασε

Η εκστρατεία του Μαμντάνι επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς άξονες:

Προσιτή ζωή στη Νέα Υόρκη : μείωση του κόστους στέγασης, ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών.

Ασφάλεια με κοινωνική δικαιοσύνη: όχι μόνο περισσότερη αστυνόμευση, αλλά και επενδύσεις σε κοινότητες.

Η πλατφόρμα του, με έντονα αριστερά χαρακτηριστικά, ενθουσίασε τους προοδευτικούς, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις από το Δημοκρατικό κατεστημένο και σφοδρή κριτική από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους.

Ζόχραν Μαμντάνι: «Η ελπίδα είναι ζωντανή»

Στην ομιλία νίκης του, ο Μαμντάνι δήλωσε: «Σήμερα μιλήσαμε με σαφήνεια: η ελπίδα είναι ζωντανή».

Η φρεσκάδα, η αυθεντικότητα και η ικανότητά του να επικοινωνεί με τους πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων αποδείχθηκαν καθοριστικά. Όπως σημείωσε η καθηγήτρια επικοινωνίας Τζέιν Χολ, «οι νέοι είδαν σε αυτόν κάποιον που μιλάει τη γλώσσα τους και τους εμπνέει να συμμετάσχουν».

Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν για έλλειψη εμπειρίας, ενώ οι θέσεις του για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει το Ισραήλ «κράτος απαρτχάιντ» και έχει ζητήσει τη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ παράλληλα έχει τονίσει ότι στη Νέα Υόρκη δεν υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό και δεσμεύτηκε να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους.

Ζόχραν Μαμντάνι: Ένας νέος δρόμος για τη Νέα Υόρκη

Η εκλογή του Ζόχραν Μαμντάνι σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Νέα Υόρκη. Με το βλέμμα στραμμένο στους νέους, στις μειονότητες και στις κοινότητες που συχνά μένουν στο περιθώριο, ο νέος δήμαρχος υπόσχεται να μετατρέψει το Δημαρχείο σε «φάρο συμπόνιας και διαύγειας».

Το αν θα καταφέρει να υλοποιήσει τις ριζοσπαστικές του ιδέες σε μια πόλη τόσο σύνθετη και απαιτητική, μένει να αποδειχθεί.

Όμως ένα είναι βέβαιο: η Νέα Υόρκη απέκτησε έναν δήμαρχο που δεν φοβάται να ταράξει τα νερά.