Ράσελ Μπραντ: Σάλος με τη δημόσια δήλωσή του ότι είχε ερωτική σχέση με 16χρονη - «Ήταν εκμετάλλευση»

Ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ότι είχε σεξουαλικές επαφές με μια 16χρονη όταν εκείνος ήταν 30 ετών.

Η παραδοχή του έχει προκαλέσει σάλο, καθώς την ίδια στιγμή ο Μπραντ αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον ίδιο να έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Στη συνέντευξή του στο The Megyn Kelly Show, ο Ράσελ Μπραντ δήλωσε: «Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο από όπου κατάγομαι, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16. Κοιμήθηκα με μια 16χρονη όταν ήμουν 30. Αλλά όταν ήμουν 30, ήμουν πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Ήμουν πολύ νεότερος και ήμουν ανώριμος 30χρονος».

Παράλληλα υποστήριξε ότι, λόγω της διασημότητάς του και της ανισορροπίας δύναμης στις σχέσεις του, θεωρεί σήμερα πως η συμπεριφορά του ήταν «εκμετάλλευση».

«Ήταν συναινετικό σεξ με διάφορους ανθρώπους, αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ισχύος – όπως συμβαίνει όταν είσαι διάσημος άνδρας – θεωρώ ότι εμπεριέχει εκμετάλλευση», σημείωσε. «Αναγνωρίζω ότι η σεξουαλική μου συμπεριφορά στο παρελθόν ήταν εγωιστική και δεν έδωσα σχεδόν καμία σκέψη στο πώς επηρέαζε τους άλλους ανθρώπους».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανέφερε ότι όταν δηλώνει «αθώος» για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, στην ουσία εννοεί ότι «είχα συναινετικές σχέσεις με πολλές γυναίκες και μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι αυτό δεν ήταν κατάλληλο».

Πρόσθεσε ότι η ηλικία συναίνεσης είναι σημαντική, όπως και η ικανότητα συναίνεσης: «Οι μεθυσμένοι δεν μπορούν να συναινέσουν. Τα παιδιά δεν μπορούν να συναινέσουν. Η συναίνεση είναι το σημαντικό».

Credit: The Megyn Kelly Show — TMZ (@TMZ) April 22, 2026

Ο ηθοποιός, 50 ετών, κατηγορήθηκε για πρώτη φορά για σεξουαλική επίθεση σε μια κοινή έρευνα του 2023 από τις εφημερίδες The Sunday Times, The Times και την εκπομπή επικαιρότητας του Ηνωμένου Βασιλείου Channel 4 Dispatches. Μία από τις πέντε καταγγέλλουσες ήταν μια γυναίκα που δήλωσε ότι ο Μπραντ ξεκίνησε σχέση μαζί της το 2006, όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 30. Εκείνη υποστήριξε ότι, αφού εκείνος έκλεισε τα 31, τη βίασε. Την περίοδο εκείνη, ο Μπραντ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες περί παράνομης συμπεριφοράς, αν και είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «φιλήδονο».

Οι κατηγορίες σε βάρος του Μπραντ που αποκαλύφθηκαν αρχικά στην έρευνα του 2023 οδήγησαν τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του ηθοποιού, η οποία κατέληξε στην απαγγελία επίσημων κατηγοριών.

Ο Μπραντ κατηγορήθηκε από το Crown Prosecution Service τον Απρίλιο του 2025 για μία κατηγορία βιασμού, μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης και μία κατηγορία βιασμού με στοματική διείσδυση, καθώς και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, που προκύπτουν από καταγγελίες τεσσάρων ανώνυμων γυναικών. Τα φερόμενα περιστατικά συνέβησαν μεταξύ 1999 και 2005, και ο Brand δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες τον Μάιο του 2025.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Εισαγγελική Αρχή πρόσθεσε ακόμη δύο κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, που συνδέονται με καταγγελίες από δύο επιπλέον γυναίκες. Ο Μπραντ έχει επίσης δηλώσει αθώος και για αυτές τις νέες κατηγορίες.

Η δίκη του ηθοποιού για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και βιασμού επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιούνιο, όμως στις 30 Μαρτίου δικαστής στο Λονδίνο επιβεβαίωσε ότι αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο.