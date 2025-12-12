Το Reddit μήνυσε την Αυστραλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16

Το Reddit κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας ζητώντας την ακύρωση της απαγόρευσης πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς την ως παρέμβαση στην ελεύθερη πολιτική έκφραση και ανοίγοντας τον δρόμο για μια παρατεταμένη νομική διαμάχη.

Για την εταιρεία η Αυστραλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές της και το Reddit ζητά να κριθεί άκυρη η απαγόρευση επειδή παρεμποδίζει την ελεύθερη πολιτική επικοινωνία που απορρέει από το αυστραλιανό σύνταγμα.

Ακόμη και αν το δικαστήριο διατηρήσει την απαγόρευση, το Reddit (RDDT.N) θα πρέπει να εξαιρεθεί, καθώς δεν πληροί τον ορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την αγωγή, στην οποία ως εναγόμενοι κατονομάζονται η Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας και η Υπουργός Επικοινωνιών Άνικα Γουέλς.

Σύμφωνα με το Reuters, η αγωγή, που κατατέθηκε δύο ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της παγκοσμίως πρώτης εθνικής απαγόρευσης πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, είναι η δεύτερη που υποβάλλεται, μετά την προσφυγή δύο εφήβων εκ μέρους αυστραλιανής φιλελεύθερης ομάδας τον προηγούμενο μήνα.

Διαβάστε ακόμα: Η Αυστραλία κατεβάζει ρολά στα social για τους κάτω των 16: «Να περιμένετε τις ψήφους μας»

Μια νίκη του Reddit θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες πλατφόρμες να καταθέσουν αντίστοιχες προσφυγές.

Εκπρόσωπος της Γουέλς δήλωσε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση βρίσκεται «στο πλευρό των Αυστραλών γονέων και παιδιών, όχι των πλατφορμών», και ότι θα «παραμείνει σταθερή στην προστασία των νεαρών Αυστραλών από τις βλάβες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ δήλωσε ότι το Reddit κατέθεσε την αγωγή για να προστατεύσει τα κέρδη του και όχι το δικαίωμα των νέων στην πολιτική έκφραση, προσθέτοντας: «Θα πολεμήσουμε αυτή την κίνηση σε κάθε της βήμα».

«Είναι μια τακτική που έχουμε δει επανειλημμένα από τη βιομηχανία καπνού κατά των μέτρων ελέγχου του καπνίσματος, και τώρα τη βλέπουμε από ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες», είπε σε δημοσιογράφους στο Μπρισμπέιν.

Τα προβλήματα «ιδιωτικότητας» και «πολιτικής έκφρασης» θέτει το Reddit

Η Αυστραλία εφάρμοσε στις 10 Δεκεμβρίου την πρώτη παγκοσμίως νομικά επιβεβλημένη ηλικιακή ελάχιστη προϋπόθεση για πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Reddit και εννέα ακόμη πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων το Instagram της Meta, το YouTube της Alphabet και το TikTok, αντιτάχθηκαν στο μέτρο για περισσότερο από έναν χρόνο, προτού τελικά δηλώσουν ότι θα συμμορφωθούν.

Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να αποκλείουν τους ανήλικους χρήστες, διαφορετικά αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως και 49,5 εκατ. αυστραλιανά δολάρια. Οι ανήλικοι χρήστες και οι κηδεμόνες τους δεν τιμωρούνται. Οι πλατφόρμες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η εκτίμηση ηλικίας βάσει της διαδικτυακής δραστηριότητας ή μέσω selfie για την τήρηση του νόμου.

Ωστόσο, ο νόμος «εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και πολιτικής έκφρασης για όλους στο διαδίκτυο», ανέφερε το Reddit σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε μαζί με την προσφυγή. «Γι’ αυτό καταθέτουμε αίτηση για δικαστικό έλεγχο του νόμου».

Στο 12σέλιδο κείμενο της προσφυγής, η εταιρεία υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός των ανηλίκων κάτω των 16 ετών θα παρεμπόδιζε την πολιτική συζήτηση.

«Οι Αυστραλοί πολίτες κάτω των 16 θα γίνουν μέσα σε λίγα χρόνια –αν όχι μήνες– εκλογείς. Οι επιλογές που θα κληθούν να κάνουν θα διαμορφωθούν από την πολιτική επικοινωνία στην οποία εμπλέκονται πριν την ηλικία των 18», αναφέρεται στην προσφυγή.