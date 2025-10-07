Ρεκόρ Γκίνες για το επιτραπέζιο Dungeons & Dragons: Έπαιζαν το ίδιο παιχνίδι για 43 χρόνια

Ήταν 25 Απριλίου 1982, όταν δύο έφηβοι στη μικρή πόλη του Borden, Saskatchewan, στον Καναδά, έκατσαν για να παίξουν το δημοφιλές επιτραπέζιο ρόλων Dungeons & Dragons, ή όπως είναι γνωστό για τους λάτρεις του παιχνιδιού το «DnD».

Μέσα στον φανταστικό κόσμο που δημιουργήθηκε, ένας νεαρός πολεμιστής και τυχοδιώκτης με το όνομα Titanius Baldwinov ξεκίνησε από τα καμένα ερείπια του χωριού του στο Greyhawk, αναζητώντας εκδίκηση. Στα ταξίδια του, πολεμούσε τέρατα στους πρόποδες των βουνών Drachensgrab, έψαχνε κρυμμένους θησαυρούς σε σπηλιές και έκανε ό,τι μπορούσε για να επιβιώσει σε αυτή τη βίαιη και επικίνδυνη γη.

Η μοίρα του Titanius καθοδηγούνταν από τον Jeff Golding, που υποδυόταν τον νεαρό πολεμιστή, και τον Robert Wardhaugh, που είχε τον ρόλο του Dungeon Master (ή DM). Οι χάρτες από χαρτί μιλιμετρέ, τα φύλλα χαρακτήρων, τα ζάρια, τα τυπωμένα modules περιπέτειας και τα βιβλία κανόνων (από την TSR, την εταιρεία που ανέπτυξε το Dungeons & Dragons) απλώνονταν όπου οι δύο αγόρια έβρισκαν χώρο για να παίξουν.

Το παιχνίδι που έπαιξαν ήταν πολύ διασκεδαστικό και αποφάσισαν να συνεχίσουν την εκστρατεία. Τους επόμενους μήνες, περισσότεροι παίκτες προσχώρησαν στο παιχνίδι του Robert.

Ο Titanius γνώρισε τον κλέφτη Conan Blackrazor, τον μάγο Elrond Miltonov και τον κληρικό Arak. Αυτοί οι τυχοδιώκτες ένωσαν τις δυνάμεις τους ως το «Party of the Pendant» (Κόμμα του Μενταγιόν) και οι παίκτες τους έγιναν οπαδοί αυτού που αποκαλούσαν απλά «Το Παιχνίδι».

Σήμερα, 43 χρόνια αργότερα και σε απόσταση άνω των 2.000 χλμ., η εκστρατεία D&D του Robert Wardhaugh συνεχίζει να είναι ισχυρή. Ο Dungeon Master, ο οποίος σήμερα είναι επίσης καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, είναι ο περήφανος κάτοχος του τίτλου ρεκόρ Γκίνες για τη μακροβιότερη εκστρατεία στο Dungeons & Dragons.

Υπολογίζει ότι περίπου 500 χαρακτήρες παικτών έχουν περάσει από τις τάξεις του Κόμματος του Μενταγιόν κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, κάτι που αντιστοιχεί σε πάνω από τέσσερις αιώνες χρόνου στο παιχνίδι. Χαρακτήρες έχουν έρθει και έχουν φύγει, αυτοκρατορίες έχουν αναδυθεί και έχουν πέσει, μαγικά αντικείμενα – που έχουν ληφθεί από καταραμένους τάφους ή θησαυρούς δράκων – έχουν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά χαρακτήρων παικτών.

Παρά όλες τις αλλαγές στη ζωή του Robert και των πολλών παικτών του, το Παιχνίδι – όπως το αποκαλούν ακόμα – έχει αντέξει, χωρίς να περάσουν ποτέ περισσότερες από δύο εβδομάδες χωρίς συνεδρία, και συνήθως πραγματοποιώντας δύο ή τρεις συνεδρίες την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Ρεκόρ Γκίνες