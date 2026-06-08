Το ρεκόρ του 1988 έσπασε: Γιατί η φετινή άνοιξη στις ΗΠΑ σήμανε παγκόσμιο συναγερμό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μόλις βίωσαν τη δεύτερη πιο θερμή τους άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ και αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη ξηρασία, ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία.

Μεταξύ Μαρτίου και Μάιου, οι Ηνωμένες Πολιτείες (εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης) κατέγραψαν μέση θερμοκρασία 13,2 βαθμών Κελσίου, ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μισές δυτικές Πολιτείες βίωσαν ρεκόρ καύσωνα τον Μάρτιο, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 30°C σε περιοχές όπου μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα είχε παγωνιά.

Ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 44,4°C σε αρκετές περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος των νότιων συνόρων μεταξύ της Καλιφόρνιας και της Αριζόνας, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ στις ΗΠΑ για τον μήνα Μάρτιο.

Η άνοιξη του 2026 γίνεται επομένως η δεύτερη πιο θερμή που έχει καταγραφεί στη χώρα, μετά το 2012.

Για τέσσερις Πολιτείες του νότου, την Αριζόνα, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό και το Τέξας, ήταν επίσης η πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί σε 132 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχειων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης βίωσαν επίσης μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου τη χειρότερη ξηρασία τους από το 1988, αναφέρει η NOAA.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, περισσότερο από το 58% του εδάφους τους βρισκόταν ακόμη σε κατάσταση ξηρασίας στις αρχές Ιουνίου.

Στο δυτικό τμήμα της χώρας, ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, με οκτώ από τις 11 Πολιτείες της περιοχής να έχουν καταγράψει τον θερμότερο χειμώνα τους, με συνέπεια το χιόνι που υπήρχε στα βουνά να είναι σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο στις αρχές της άνοιξης, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές.

Αντιθέτως, η Χαβάη βίωσε το 2026 την άνοιξη με την περισσότερη υγρασία που έχει καταγραφεί σε 36 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχείων, καθώς στο αρχιπέλαγος σημειώθηκαν υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις σε σχέση με τη μέση βροχόπτωση για την εποχή. Όσον αφορά την Αλάσκα, βίωσε την πιο ψυχρή της άνοιξη από το 2013.