Γιατί οι ΗΠΑ ρίχνουν 8 εκατομμύρια μύγες από αεροπλάνα στο Τέξας; Το πανέξυπνο σχέδιο για μια βιομηχανία

Μια τεράστια απειλή πλανάται πλέον πάνω από την αμερικανική κτηνοτροφία, έναν νευραλγικό κλάδο που αποτιμάται στα 113 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο λόγος δεν είναι κάποιος ιός, αλλά ένα απρόσμενο και εξαιρετικά επικίνδυνο έντομο: η μύγα του Νέου Κόσμου (New World screwworm fly). Το συγκεκριμένο παράσιτο, το οποίο είχε να εμφανιστεί στο Τέξας από το 1966, έκανε ξανά την εμφάνισή του σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό στις αρχές.

Το Τέξας αποτελεί την καρδιά της παραγωγής βοοειδών των ΗΠΑ (με κεφάλαιο αξίας 17 δισ. δολαρίων) και μέχρι στιγμής μετράει τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα δύο πιο πρόσφατα, που ανακοινώθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, εντοπίστηκαν σε ένα μοσχάρι και έναν σκύλο σε περιοχές με απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων μεταξύ τους, γεγονός που αποδεικνύει την ταχεία εξάπλωση του φαινομένου.

Ο μακάβριος τρόπος δράσης του παρασίτου

Γιατί όμως αυτή η μύγα είναι τόσο τρομακτική; Σε αντίθεση με τα κοινά είδη μύγας που αναζητούν νεκρή οργανική ύλη για να αναπαραχθούν, οι προνύμφες της μύγας του Νέου Κόσμου χρειάζονται ζωντανό ιστό και σωματικά υγρά για να τραφούν.

Σύμφωνα με το yaleclimateconnections, τα θηλυκά του είδους ζευγαρώνουν μόνο μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους. Στη συνέχεια, αναζητούν ανοιχτές πληγές ή βλεννογόνους σε θερμόαιμα ζώα για να εναποθέσουν τα αυγά τους. Μόλις εκκολαφθούν, οι προνύμφες κυριολεκτικά βιδώνονται βαθιά μέσα στη σάρκα του θύματος (εξού και η αγγλική ονομασία screwworm - κοχλιοσκώληκας), προκαλώντας του φρικτές βλάβες. Αν η προσβολή δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως με θεραπεία, η κατάληξη είναι μοιραία.

Στο στόχαστρο μπαίνουν άγρια ζώα, κατοικίδια, ακόμη και άνθρωποι (αν και σπάνια). Τα βοοειδή, ωστόσο, είναι τα πιο ευάλωτα θύματα. Καθημερινές κτηνοτροφικές πρακτικές, όπως η σήμανση, η αποκεράτωση ή οι μικροτραυματισμοί κατά τη μεταφορά τους, δημιουργούν τις ιδανικές πληγές-εστίες για το παράσιτο. Ακόμα και ένα απλό τσίμπημα από τσιμπούρι αρκεί για να ξεκινήσει η μόλυνση.

Η πορεία εξάπλωσης και ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν τον κίνδυνο εδώ και δύο χρόνια. Το παράσιτο, που είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, επανεμφανίστηκε το 2023 λόγω μιας έξαρσης στον Παναμά. Από εκεί, πέρασε στην Κόστα Ρίκα, τη Νικαράγουα, το Μεξικό (τέλη 2024) και πλέον έφτασε στο Τέξας.

Διαβάστε ακόμα: Ράνια Τζίμα για τον ανασχηματισμό: «Βλέπω μια στροφή της ΝΔ προς τα δεξιά»

Τα κρούσματα ξεκίνησαν από ένα μοσχάρι τριών εβδομάδων στη Λα Πράιορ (κοντά στα σύνορα με το Μεξικό) και γρήγορα εμφανίστηκαν νέες εστίες στις κομητείες Ζαβάλα, Λα Σαλ και, εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειοδυτικότερα, στην κομητεία Άντριους.

Η εξάπλωση αυτή υποβοηθείται από δύο παράγοντες: την ταχύτατη αναπαραγωγή του εντόμου και τη μεταφορά του μέσω άγριων ζώων (όπως τα ελάφια). Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως "σύμμαχος" της μύγας. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι πληθυσμοί αυτού του τροπικού εντόμου δεν αποδεκατίζονται πλέον από τους χειμερινούς παγετούς.

Ο απολογισμός είναι ήδη βαρύς. Σύμφωνα με το CDC, μέχρι τις αρχές Ιουνίου καταγράφηκαν στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό πάνω από 171.700 μολυσμένα ζώα, 2.070 προσβεβλημένοι άνθρωποι και 10 ανθρώπινοι θάνατοι.

Το ανορθόδοξο, αλλά αποτελεσματικό σχέδιο εξάλειψης

Για να αποτρέψουν την καταστροφή, οι αρχές του Τέξας έχουν θέσει σε καραντίνα τις πληγείσες περιοχές (σε ακτίνα 20 χλμ), επιτρέποντας τη μετακίνηση ζώων μόνο μετά από αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο και προληπτικές θεραπείες.

Το μεγάλο «όπλο» όμως του Υπουργείου Γεωργίας είναι μια πανέξυπνη βιολογική μέθοδος που είχε σώσει τις ΗΠΑ και τον περασμένο αιώνα: οι στείρες μύγες.

Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη ζωή τους, οι ειδικοί απελευθερώνουν από αέρος εκατομμύρια στείρα αρσενικά. Όταν το θηλυκό ζευγαρώσει με ένα τέτοιο αρσενικό, τα αυγά που γεννά δεν είναι βιώσιμα. Έτσι, ο πληθυσμός καταρρέει σταδιακά.

Αυτή τη στιγμή, απελευθερώνονται περίπου 8 εκατομμύρια στείρες μύγες εβδομαδιαίως στο νότιο Τέξας. Επειδή όμως η απειλή είναι τεράστια, οι ΗΠΑ ρίχνουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για νέες μονάδες παραγωγής, με αποκορύφωμα μια νέα εγκατάσταση στο Τέξας, κόστους 750 εκατ. δολαρίων, η οποία από το φθινόπωρο του 2027 θα παράγει 300 εκατομμύρια στείρες μύγες την εβδομάδα, φιλοδοξώντας να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στο παράσιτο.