Ρεκόρ «ζυγαριάς» για μωρό στην Τουρκία: Ο Αττίλας των 6,15 κιλών με ύψος πάνω από μισό μέτρο

Ένα μωρό βάρους 6,15 κιλών και ύψους 59 εκατοστών γεννήθηκε με καισαρική τομή στην Προύσα της δυτικής Τουρκίας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ ως το πιο «θηριώδες» νεογέννητο της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ταιριαστά, οι γονείς το ονόμασαν Ali Atilla τον μικρό, που γεννήθηκε στην 37η εβδομάδα της κύησης σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή İnegöl της Προύσας, σύμφωνα με το Turkish Minute.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι το ζευγάρι περίμενε ένα μεγάλο μωρό, περίπου 5 κιλών, αλλά εξεπλάγησαν όταν ο Αλί Αττίλα γεννήθηκε με βάρος 6,15 κιλά, περίπου δύο κιλά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Το μήκος και το βάρος του τον κατέταξαν ανάμεσα στα μεγαλύτερα μωρά που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Τουρκία.

Γεννήθηκε νωρίς το μωρό γιατί...δεν άντεχε η μητέρα

Γιατρός του δήλωσε ότι τόσο η μητέρα όσο και το μωρό ήταν καλά στην υγεία τους μετά τον τοκετό. «Αυτή ήταν μια δύσκολη περίπτωση επειδή το μωρό έπαιρνε βάρος πολύ γρήγορα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Με 6,15 κιλά, αυτό είναι το μεγαλύτερο μωρό που έχει καταγραφεί στην Τουρκία κατά την περίοδο 2024-2025. Πέρυσι, ένα μωρό 6 κιλών που γεννήθηκε στην Ισπανία έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη. Η περίπτωσή μας μπορεί επίσης να αναφερθεί στην ιατρική βιβλιογραφία».

Ο γιατρός πρόσθεσε ότι το μωρό γεννήθηκε τρεις εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία λόγω της αυξανόμενης δυσφορίας της μητέρας. «Αποφασίσαμε να κάνουμε καισαρική τομή για λόγους ασφαλείας», είπε.

Μιλώντας μετά τη γέννηση, η Ece Bircan είπε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τής έλεγαν ότι το μωρό αναπτυσσόταν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. «Ξέραμε ότι θα ήταν μεγάλο, αλλά δεν περιμέναμε 6 κιλά», είπε. «Είμαστε απλώς ευγνώμονες που είναι υγιής».

Ο σύζυγός της, Μουράτ, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό, λέγοντας ότι η οικογένεια ήταν «πανευτυχισμένη» από τον ασφαλή τοκετό.

Το βάρος γέννησης του Ali Atilla, που ζυγίζει 6,15 κιλά, τον κατατάσσει ανάμεσα στα μεγαλύτερα νεογνά στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, συγκρίσιμο με ένα μωρό 6,1 κιλών που γεννήθηκε στην Αλβανία το 2024 και ελαφρώς χαμηλότερο από το αγόρι 6,33 κιλών που γεννήθηκε στη Φλόριντα το 2025.