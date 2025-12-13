Ρεσάλτο αμερικανών κομάντος σε πλοίο που ταξίδευε από Κίνα προς Ιράν

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ έκαναν έφοδο τον προηγούμενο μήνα σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν, και κατέσχεσαν στρατιωτικό υλικό, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.
Το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως το φορτίο καταστράφηκε.
Η έφοδος των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, που αναφέρει ότι ακολούθως επετράπη στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.
- Θερμή υποδοχή Πιερρακάκη στη Βουλή: «Η εκλογή στην προεδρία του Eurogroup είναι νίκη της πατρίδας»
- Droulias Brothers: Τους ακύρωσε συναυλία ο Δήμος Αγίου Δημητρίου - Η αφιέρωση στον Ηλία Κασιδιάρη
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.