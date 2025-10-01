Ρεσάλτο του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ στο «Στόλο για τη Γάζα» - Σε κλοιό τα ελληνικά πλοία

Οι ακτιβιστές στον στολίσκο για τη Γάζα, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ την αναχαίτισή του «από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις».

«Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα», δήλωσε ο στολίσκος Global Sumud. «Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη», πρόσθεσε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση με τίτλο «Ο στολίσκος Global Sumud αναχαιτίστηκε».

Μέχρι και αυτή την ώρα είναι άγνωστο πόσα πλοία έχουν καταληφθεί από το ΠΝ του Ισραήλ, ωστόσο, αυτό που είναι γνωστό είναι πως τα ελληνικά πλοία δεν έχουν καταληφθεί ακόμα και συνεχίζουν να έχουν επικοινωνία με την Ελλάδα.

«62 μίλια από τη Γάζα. Κάποια από τα μεγάλα μας πλοία έχουν αναχαιτιστεί, συμπεριλαμβανομενης της ναυαρχιδας μας. Αρκετά (τρομαχτικά) μηχανοκίνητα του πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ έκαναν επίδειξη δύναμης, πέρασαν ξυστά κι από τα δικά μας, ελληνικά σκάφη. Μας στράβωσαν με τους προβολείς, σήκωσαν απόνερα και ρίχνουν κάτι σαν σπρέι ή νερό, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Προς το παρόν φοράμε νιτσεραδες και συνεχίζουμε την πορεία μας με σταθερή ταχύτητα!

Update: οι Ισραηλινές αρχές μας έδωσαν ultimatum στον ασύρματο να γυρίσουμε στις χώρες μας, χωρίς απώλειες» έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η Κλεονίκη Αλεξοπούλου που βρίσκεται στο πλοίο «Οξυγόνο».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Πάνο Χαρίτο, «η εντολή για τη διενέργεια κατάληψης των σκαφών που συμμετέχουν στη Στόλο Για τη Γάζα φέρεται να δόθηκε στις 20:30 στο ναυτικό του Ισραήλ.

Η επιχείρηση θα υλοποιηθεί σταδιακά με συγκεκριμένο αριθμό σκαφών κάθε φορά και μεταφορά των επιβαινόντων στο λιμάνι του Ασντόντ. Όσοι υπογράψουν θα φύγουν με τις πτήσεις της Παρασκευής για τις χώρες τους.

Όσοι αρνηθούν θα κρατηθούν και θα δικαστούν με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα και στη συνέχεια θα απελαθούν. Σύμφωνα με πηγή στο Ισραήλ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ έχει δεσμευτεί απέναντι στον Έλληνα ομόλογο του Κ. Γεραπετρίτη για ειδική (ήπια) μεταχείριση των πληρωμάτων των ελληνικών σκαφών εφόσον δεν υπάρξει βίαιη αντίδραση κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάληψη τους.

Τα σκάφη στη συνέχεια θα καταστραφούν (υπάρχει μια φημολογία που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω από πηγή) ότι κάποια θα βυθιστούν στη συνέχεια με εξαίρεση όσους προλάβουν να κινηθούν νομικά κατά της ενέργειας επικαλούμενοι παραβίαση διεθνούς ναυτικού δικαίου λόγω ανάληψης δράσης σε διεθνή ύδατα».

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας με εκατοντάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές συνθήκες στο Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει αρκετά πλοία του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, δήλωσε σήμερα το βράδυ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη ανακοίνωση των διοργανωτών της νηοπομπής ότι αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις και αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα δεκάδες σκάφη να αλλάξουν πορεία.

Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι, έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», προστίθεται στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ τους ένα καπέλο με κεφάλι βατράχου, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια των ακτιβιστών

Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ' ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, η πρεσβεία και το προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ «είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό».

Ο Global Sumud Flotilla, που απέπλευσε από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται ως μια «ειρηνική και μη βίαιη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας» αποτελούμενη από περίπου 45 πλοία με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες.

Ανάμεσά τους είναι 38 Γάλλοι πολίτες που έχουν γνωστοποιήσει στις γαλλικές αρχές τη συμμετοχή τους στον στολίσκο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο θέμα αυτό.

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό «ενθαρρύνει όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στη Γάζα, ώστε να παραδοθεί εκεί με απόλυτη ασφάλεια».