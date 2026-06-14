Reuters: Διαμεσολαβητές του Κατάρ στην Τεχεράνη - «Κλειδώνουν» τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, ανώτατοι διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, σε μια ύστατη προσπάθεια να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία που θα βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η κρίσιμη αυτή αποστολή καταγράφεται λίγο μετά τα θετικά μηνύματα που εξέπεμψαν η Ουάσινγκτον και το Ισλαμαμπάντ, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο η πολυπόθητη συμφωνία-πλαίσιο να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να ρίξει την αυλαία σε σχεδόν τέσσερις μήνες σφοδρών εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει βαθιά παγκόσμια οικονομική αναταραχή.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου και το Στενό του Ορμούζ

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος –ο οποίος στο παρελθόν έχει προαναγγείλει επανειλημμένα, αν και πρόωρα, την επίτευξη συμφωνίας– εμφανίζεται αυτή τη φορά απόλυτα βέβαιος. Ανήμερα μάλιστα των 80ών γενεθλίων του, προχώρησε σε δηλώσεις τονίζοντας πως η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης «έχει προγραμματιστεί» για σήμερα.

Ενδεικτική των προθέσεων της Ουάσινγκτον είναι και η χθεσινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας:

«Μόλις υπογραφεί, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα με νόημα πως οι Ιρανοί «δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο».

Η στάση της Τεχεράνης και τα εμπόδια στο εσωτερικό

Την ίδια ώρα, κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας επικρατεί και στο στρατόπεδο της Τεχεράνης. Ήδη από την Παρασκευή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μια άμεση διευθέτηση με τις ΗΠΑ, η οποία θα σημάνει τον τερματισμό της σύρραξης.

Παρά το θετικό «μομέντουμ», ωστόσο, το διπλωματικό θρίλερ καλά κρατεί. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανοιχτά τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό. Παράλληλα, η σκληροπυρηνική πτέρυγα στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζει να προβάλλει ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στους όρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.