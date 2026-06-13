Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέροντας ότι μια συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο.

Η δήλωσή του κινείται στο ίδιο πνεύμα με όσα έχει αναφέρει το Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή και έχει γνωστοποιήσει ότι η ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.

Ωστόσο, το Ιράν υποστηρίζει ότι, παρότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες ημέρες, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο (βλ. ανάρτηση στις 14:05).

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι αμέσως «ανοιχτά για όλους».

Η ανάρτηση Τραμπ για την υπογραφή συμφωνίας με Ιράν | Thruth Social

Αναλυτικά η ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ

«Η συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, το JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος και ομαλός δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, το οποίο το Ιράν θα είχε αποκτήσει πριν από έξι χρόνια και θα είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν από σήμερα.

Η δική μου συμφωνία με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο: ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ!

Στην πραγματικότητα, δεν επιθυμούν πλέον να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, ούτε πρόκειται να αποκτήσουν, είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω ανάπτυξης, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προμήθειας.

Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και, αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Οι σχέσεις μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετικές και πολύ καλύτερες από εκείνες που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Σε αντίθεση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με τον Ομπάμα, καταβλήθηκαν προς αυτούς — συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, «ζεστό χρήμα» — κανένα χρηματικό ποσό δεν θα αλλάξει χέρια.

Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα έχουν ηρεμήσει, θα προχωρήσουμε στην ανάκτηση της πυρηνικής σκόνης, η οποία είναι θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά βυθισμένα γρανιτένια βουνά, χάρη στα υπέροχα βομβαρδιστικά μας B-2 και τους εξαιρετικούς πιλότους τους, και θα την αραιώσουμε και θα την καταστρέψουμε, είτε αυτό γίνει στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά.

Αν αυτό δεν συμβεί, διαθέτουμε την ύστατη εναλλακτική λύση, η οποία ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί ξανά!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!!!».