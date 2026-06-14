Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον βρίσκονται προ των πυλών ενός κρίσιμου μνημονίου κατανόησης.

Ο πυρήνας αυτού του προσχεδίου συμφωνίας βασίζεται στη ρητή δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα κατασκευάσει και δεν θα αποκτήσει με κανέναν τρόπο πυρηνικά όπλα.

Οι όροι της συμφωνίας, όπως αποκαλύπτονται από υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο στο Reuters, θέτουν τις βάσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση κρίσιμων κυρώσεων.

Το προσχέδιο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εντατικών διαβουλεύσεων, επιχειρεί να «παγώσει» την ένταση που κλιμακώθηκε το τελευταίο διάστημα, προτείνοντας μια σταδιακή ανταλλαγή δεσμεύσεων και εμπιστοσύνης.

Τα κεντρικά σημεία της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του reuters, το «οδικός χάρτης» της προσέγγισης περιλαμβάνει κρίσιμες παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές:

Πυρηνική δέσμευση: Η Τεχεράνη διαμηνύει επίσημα ότι δεν θα επιδιώξει την κατασκευή ή την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, δεσμεύεται να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό status quo —μην προχωρώντας σε περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου ή επέκταση των εγκαταστάσεών της- μέχρι την οριστικοποίηση μιας τελικής συμφωνίας.

Διαχείριση αποθεμάτων: Ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα, η διαχείριση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, οδεύει προς επίλυση. Το Ιράν συμφωνεί να προχωρήσει σε αραίωση των υπαρχόντων αποθεμάτων του εντός της χώρας, με τον ακριβή μηχανισμό υλοποίησης να ορίζεται εντός του επόμενου διμήνου.

Άρση κυρώσεων: Οι ΗΠΑ προτίθενται να «ξεπαγώσουν» 25 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας μεθόδους άμεσης μεταφοράς μετρητών και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών. Επιπλέον, συμφωνείται η προσωρινή άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, γεγονός που θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να επανέλθει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ασφάλεια στη ναυτιλία: Στο πλαίσιο της έμπρακτης αποκλιμάκωσης, το Ιράν ανοίγει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ για την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων, ενώ οι ΗΠΑ προχωρούν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.