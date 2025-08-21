Reuters: Κυρώσεις από ΗΠΑ σε Έλληνα εφοπλιστή για διακίνηση ιρανικού πετρελαίου

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε σήμερα (21/8) περισσότερες κυρώσεις κατά του Ιράν, στοχεύοντας 13 οντότητες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Νήσους Μάρσαλ, καθώς και οκτώ πλοία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Τα μέτρα αφορούν τον Έλληνα υπήκοο Αντώνιο Μαργαρίτη και το δίκτυο εταιρειών και πλοίων του, το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, εμπλέκεται στη μεταφορά ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, παραβιάζοντας τις κυρώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών όρισε επίσης τις εταιρείες Ares Shipping Limited στο Χονγκ Κονγκ, Comford Management στις Νήσους Μάρσαλ και Hong Kong Hangshun Shipping Limited στο Χονγκ Κονγκ.

Στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο περιλαμβάνονται τα πλοία Adeline G και Kongm με σημαία Παναμά και το Lafit με σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

ΗΠΑ: Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι επέβαλε κυρώσεις σε δύο εταιρείες με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τερματικών σταθμών και της αποθήκευσης πετρελαίου. Ανέφερε ότι οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονταν εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια που είχαν προηγουμένως στοχοποιηθεί από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Το Ιράν ανέστειλε τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον με στόχο τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι η στιγμή για «αποτελεσματικές» πυρηνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει ακόμη φτάσει, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα διακόψει εντελώς τη συνεργασία του με τον πυρηνικό οργανισμό εποπτείας του ΟΗΕ.