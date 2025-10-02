Reuters: Οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης βλέπουν τις ισραηλινές μπουλντόζες να «γκρεμίζουν» το όνειρο κράτους

Μία άλλη, αλλά ταυτόχρονα -κάπως υπερβολικά- κοινή πραγματικότητα με τα όσα βιώνουν οι κάτοικοι στη Γάζα, ζουν και οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, που βλέπουν τις μπουλντόζες του Ισραήλ να τους γκρεμίζουν το όνειρο για τη δημιουργία, πρώτη φορά στα χρονικά τους, παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και πρότεινε μια νέα πιθανή πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Ασράφ Σαμάρα στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη παρακολουθούσε τις μπουλντόζες στο χωριό του να ‘θάβουν’ τις ελπίδες του για απόκτηση κράτους.

Περικυκλωμένα από ένοπλους φρουρούς ασφαλείας, τα ισραηλινά μηχανήματα άνοιγαν νέους δρόμους για τους εβραϊκούς καταυλισμούς, σκάβοντας γύρω από το χωριό του Σαμάρα, το Μπέιτ Ουρ αλ-Φάουκα, και δημιουργώντας νέα εμπόδια για τη μετακίνηση των Παλαιστινίων.

Σημαία του Ισραήλ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

«Αυτό έχει στόχο να αποτρέψει τους κατοίκους από το να φθάσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γη», δήλωσε ο Σαμάρα, μέλος του συμβουλίου του χωριού του. Δήλωσε στο Reuters ότι η κίνηση θα «εγκλωβίσει τα χωριά και τις κοινότητες» περιορίζοντας τους κατοίκους αποκλειστικά στις περιοχές όπου ζουν.

Με κάθε νέο δρόμο που καθιστά πιο εύκολη τη μετακίνηση για τους Εβραίους εποίκους, οι Παλαιστίνιοι, που συνήθως απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις οδούς αυτές, αντιμετωπίζουν νέες δυσκολίες στο να προσεγγίσουν τις κοντινές πόλεις, την εργασία τους ή τις καλλιέργειές τους.

Ενώ αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, εντάχθηκαν τον Σεπτέμβριο στη λίστα των κρατών που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος, οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη εξαπλώνονται με αυξανόμενο ρυθμό υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώ ο πόλεμος στη Γάζα μαίνεται. Οι Παλαιστίνιοι και τα περισσότερα κράτη θεωρούν τους οικισμούς αυτούς παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό.

Η Χαγκίτ Οφράν, μέλος της ισραηλινής οργάνωσης ακτιβιστών Peace Now, δήλωσε ότι οι νέοι δρόμοι που ανοίγουν γύρω από το Μπέιτ Ουρ αλ-Φάουκα και πέρα από αυτό είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ να ελέγξει περισσότερη παλαιστινιακή γη. «Όσο έχουν τη δύναμη, θα ξοδεύουν χρήματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει διαθέσει 7 δισεκ. σεκέλ (2,11 δισεκ. δολάρια) για την κατασκευή δρόμων στη Δυτική Όχθη μετά από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που πυροδότησαν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι ισραηλινοί οικισμοί, που έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και αριθμό από τότε που το Ισραήλ κατέκτησε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967, εκτείνονται βαθιά μέσα στο έδαφος αυτό, υποστηριζόμενοι από ένα σύστημα δρόμων και άλλων υποδομών υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης δικαιωμάτων B'Tselem, σε έκθεση του 2004, περιέγραψε το δίκτυο αυτό με δρόμους και παρακάμψεις, που έχει κατασκευαστεί εδώ και δεκαετίες, ως το «Οδικό Καθεστώς του Ισραήλ που κάνει διακρίσεις». Η οργάνωση δήλωσε ότι κάποιοι δρόμοι έχουν στόχο να αποτελέσουν φυσικό εμπόδιο για να ανακόψουν την αστική ανάπτυξη των Παλαιστινίων.

Πριν ανακοινωθεί το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «ποτέ δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», ενώ ενέκρινε σχέδιο τον περασμένο μήνα για την επέκταση των κατασκευών μεταξύ του οικισμού Μάαλε Αντουμίν στη Δυτική Όχθη και της Ιερουσαλήμ.

Ο υπουργός Οικονομικών του, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, δήλωσε αναφορικά με το ίδιο σχέδιο, ότι θα «θάψει» την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι ότι δημιουργεί τις υποδομές για τους εποίκους που θέλει να προσελκύσει στη Δυτική Όχθη», δήλωσε η Οφράν. «Χωρίς δρόμους, δεν μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Εάν έχεις δρόμο, εν τέλει, σχεδόν με φυσικό τρόπο, οι έποικοι θα έλθουν».