Ρώμη: Κατέρρευσε μερικώς ο μεσαιωνικός «Πύργος των Κόμηδων» - Τραυματίστηκαν εργάτες

Μεσαιωνικός πύργος στην καρδιά της Ιταλίας σε κοντινή απόσταση από το Κολοσσαίο κατέρρευσε μερικώς κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Η πρώτη κατάρρευση στον «Πύργο των Κόμηδων» έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας (03/11) και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις εργάτες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ο ιταλικός Τύπος αναφέρει ότι είναι έχει τις αισθήσεις του και ανταποκρίνεται στους διασώστες.

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Κατά τη διάρκεια επέμβασης των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής κατέρρευσε και άλλο μέρος του πύργου χωρίς ωστόσο να υπάρξουν νέοι τραυματισμοί, ενώ αυτή την ώρα η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή έχει απαγορευτεί.

Roma, crolla altra porzione della Torre dei Conti pic.twitter.com/V6cyLElzQK — Local Team (@localteamit) November 3, 2025

Paura in centro a #Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.#Tg1 pic.twitter.com/Xj43qlQUqH — Tg1 (@Tg1Rai) November 3, 2025

Ο «Πύργος των Κόμηδων» χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ'.