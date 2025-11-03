Ρώμη: Κατέρρευσε μερικώς ο μεσαιωνικός «Πύργος των Κόμηδων» - Τραυματίστηκαν εργάτες

Μεσαιωνικός πύργος στην καρδιά της Ιταλίας σε κοντινή απόσταση από το Κολοσσαίο κατέρρευσε μερικώς κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Η πρώτη κατάρρευση στον «Πύργο των Κόμηδων» έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας (03/11) και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις εργάτες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ο ιταλικός Τύπος αναφέρει ότι είναι έχει τις αισθήσεις του και ανταποκρίνεται στους διασώστες.
Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.
Κατά τη διάρκεια επέμβασης των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής κατέρρευσε και άλλο μέρος του πύργου χωρίς ωστόσο να υπάρξουν νέοι τραυματισμοί, ενώ αυτή την ώρα η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή έχει απαγορευτεί.
Ο «Πύργος των Κόμηδων» χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ'.
- Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: Η μαύρη πομπή προς την εκκλησία - Δρακόντεια μέτρα
- Βορίζια: Αυτή είναι η Ευαγγελία που σκοτώθηκε στο μακελειό - Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της
- Όπισθεν ολοταχώς από τον Καραχάλιο μετά τη διάψευση Καρυστιανού: «Έχει δίκιο η Μαρία, δεν είπε κανείς ότι το Κύμα είναι κόμμα»
- Κίλι Σφακιανάκη: Η γνωριμία με τον Νότη, τα δίδυμα και ο ξαφνικός θάνατος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.