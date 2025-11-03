Μενού

Ρώμη: Κατέρρευσε μερικώς ο μεσαιωνικός «Πύργος των Κόμηδων» - Τραυματίστηκαν εργάτες

Τραυματίες εργάτες στη Ρώμη, όταν κατέρρευσε μερικώς Πύργος του 13ου αιώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ρώμη
Κατάρρευση τμήματος Πύργου στη Ρώμη | AP/Domenico Stinellis
  • Α-
  • Α+

Μεσαιωνικός πύργος στην καρδιά της Ιταλίας σε κοντινή απόσταση από το Κολοσσαίο κατέρρευσε μερικώς κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Η πρώτη κατάρρευση στον «Πύργο των Κόμηδων» έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας (03/11) και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις εργάτες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ο ιταλικός Τύπος αναφέρει ότι είναι έχει τις αισθήσεις του και ανταποκρίνεται στους διασώστες.

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Κατά τη διάρκεια επέμβασης των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής κατέρρευσε και άλλο μέρος του πύργου χωρίς ωστόσο να υπάρξουν νέοι τραυματισμοί, ενώ αυτή την ώρα η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή έχει απαγορευτεί.

 

Ο «Πύργος των Κόμηδων» χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ'.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ