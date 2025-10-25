Ρώμη: Νεκρός τουρίστας που έπεσε από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον

Ένας Ιάπωνας τουρίστας έχασε τη ζωή του εχθές το βράδυ (24/10) στη Ρώμη, αφού έπεσε από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον.

Ο 69χρονος άνδρας καθόταν στον τοίχο πριν βουτήξει από ύψος 7 μέτρων στην τάφρο του αρχαίου ορόσημου, ανέφερε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Οι διασώστες χρειάστηκε να ανοίξουν διά της βίας μια πύλη στη Via della Palombella έξω από το Πάνθεον για να φτάσουν στον άνδρα, και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Η αστυνομία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιταλικό τύπο το Σάββατο και όπως μεταφέρει ο Guardian, ο άνδρας επισκεπτόταν τη Ρώμη με την κόρη του, η οποία είπε στην αστυνομία ότι έπεσε αφού τον κατέκλυσε μια ξαφνική ασθένεια, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του.

Το τείχος είναι συχνά γεμάτο με τουρίστες που κάνουν ένα διάλειμμα από την περιήγηση στα αξιοθέατα.