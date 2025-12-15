Ρομπ Ράινερ: Ποιος ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης που φέρεται να σκοτώθηκε από τον γιο του

Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ η διπλή δολοφονία, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ (Rob Reiner) και της συζύγου του, το απόγευμα της Κυριακής, (14/12), με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε αργά την Κυριακή ότι η Μισέλ και ο Ρομπ Ράιερ πέθαναν, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ως «τραγική» και ζητώντας να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τους καθώς οι συγγενείς θρηνούν.

Ποιος ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής. Γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης στις 6 Μαρτίου 1947,ενώ σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου του UCLA.

Ως ηθοποιός, ο Ράινερ έγινε για πρώτη φορά ευρέως γνωστός με τον ρόλο του Μάικ «Meathead» Στίβιτς στην κωμική σειρά του CBS «All in the Family» που προβαλλόνταν κατά τη δεκαετία του 1970, με την ερμηνεία του να βραβεύεται με Primetime Emmy.

Ο Ράινερ γνωρίστηκε με τη σύζυγό του, φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ όσο σκηνοθετούσε την ταινία «When Harry Met Sally». Η συνάντηση τους όχι μόνο οδήγησε στην απόφασή του να αλλάξει το τέλος της ταινίας, αλλά και στο να παντρευτούν το 1989 και να αποκτήσουν τρία παιδιά, δύο γιους, τους Τζέικ και Νικ, και μια κόρη, την Ρόμι

Άλλες υποκριτικές του δουλειές περιλαμβάνουν τα «Bullets Over Broadway» (1994), «The First Wives Club»(1996), «Primary Colors» (1998), «Everyone's Hero» (2006) και «The Wolf of Wall Street» (2013).

Ο Ράινερ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ντοκιμαντέρ «This Is Spinal Tap» (1984) ενώ η έλαβε ανάγνωση ως σκηνοθέτης για την ρομαντική κομεντί «The Sure Thing» (1985), το δράμα «Stand by Me» (1986), την περιπέτεια «The Princess Bride» (1987), την ρομαντική κομεντί «When Harry Met Sally...» (1989) και το στρατιωτικό δικαστικό δράμα «A Few Good Men» (1992), το οποίο ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σκηνοθεσίας, και τρία βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ο Ράινερ ήταν γνωστός και για τον πολιτικό ακτιβισμό του, αφού, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε συνιδρυτής του Αμερικανικού Ιδρύματος για Ίσα Δικαιώματα, το οποίο ξεκίνησε την δικαστική προσφυγή κατά της Πρότασης 8 της Καλιφόρνια που απαγόρευε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην πολιτεία.