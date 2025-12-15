Ρομπ Ράινερ: Συνελήφθη ο γιος του σκηνοθέτη, Νικ

Ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, Νικ, συνελήφθη μετά τον θάνατο των γονιών του στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι την Κυριακή (14/12), σύμφωνα με την αστυνομία, φίλους της οικογένειας και δύο άτομα που ενημερώθηκαν για την υπόθεση.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τη σύλληψη, ωστόσο, τα ηλεκτρονικά αρχεία της φυλακής δείχνουν ότι ο Νικ Ράινερ συνελήφθη αργά την Κυριακή και οδηγήθηκε στη φυλακή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα αρχεία, η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών συνελήφθη αργά την Κυριακή μετά τον θάνατο των γονιών του στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια, ενώ στο παρελθόν είχε μιλήσει για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και τις περιόδους που ήταν άστεγος.

«Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει», είχε πει στο περιοδικό People το 2016,. «Είναι όλα θέμα τύχης. Ρίχνεις τα ζάρια και ελπίζεις να τα καταφέρεις», ανέφερε ακόμα.

Ποιος ήταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής. Γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης στις 6 Μαρτίου 1947,ενώ σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου του UCLA.

Ως ηθοποιός, ο Ράινερ έγινε για πρώτη φορά ευρέως γνωστός με τον ρόλο του Μάικ «Meathead» Στίβιτς στην κωμική σειρά του CBS «All in the Family» που προβαλλόνταν κατά τη δεκαετία του 1970, με την ερμηνεία του να βραβεύεται με Primetime Emmy.

Ο Ράινερ γνωρίστηκε με τη σύζυγό του, φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ όσο σκηνοθετούσε την ταινία «When Harry Met Sally». Η συνάντηση τους όχι μόνο οδήγησε στην απόφασή του να αλλάξει το τέλος της ταινίας, αλλά και στο να παντρευτούν το 1989 και να αποκτήσουν τρία παιδιά, δύο γιους, τους Τζέικ και Νικ, και μια κόρη, την Ρόμι

Άλλες υποκριτικές του δουλειές περιλαμβάνουν τα «Bullets Over Broadway» (1994), «The First Wives Club»(1996), «Primary Colors» (1998), «Everyone's Hero» (2006) και «The Wolf of Wall Street» (2013).

Ο Ράινερ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ντοκιμαντέρ «This Is Spinal Tap» (1984) ενώ η έλαβε ανάγνωση ως σκηνοθέτης για την ρομαντική κομεντί «The Sure Thing» (1985), το δράμα «Stand by Me» (1986), την περιπέτεια «The Princess Bride» (1987), την ρομαντική κομεντί «When Harry Met Sally...» (1989) και το στρατιωτικό δικαστικό δράμα «A Few Good Men» (1992), το οποίο ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σκηνοθεσίας, και τρία βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ο Ράινερ ήταν γνωστός και για τον πολιτικό ακτιβισμό του, αφού, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε συνιδρυτής του Αμερικανικού Ιδρύματος για Ίσα Δικαιώματα, το οποίο ξεκίνησε την δικαστική προσφυγή κατά της Πρότασης 8 της Καλιφόρνια που απαγόρευε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην πολιτεία.