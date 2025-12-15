Αφού δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) στο Λος Άντζελες, επιβεβαιώθηκε πως οι σοροί ανήκουν στον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του. Μάλιστα, η οικογένειά του εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.

Αξιωματικός που έχει γνώση της έρευνας, μιλώντας στο Associated Press, ανέφερε αρχικά ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση για παροχή βοήθειας το απόγευμα της Κυριακής. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 78 ετών και μια γυναίκα περίπου 68 ετών χωρίς τις αισθήσεις τους, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί.

Ρομπ Ράινερ: Επιβεβαιώνει το τραγικό η οικογένεια

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το περιοδικό PEOPLE, και οι οποίες επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια, πρόκειται για τον Ρομπ Ράινερ και τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Το περιοδικό αναφέρει, δε, πως βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα φέρεται ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε αργά την Κυριακή ότι η Μισέλ και ο Ρομπ Ράιερ πέθαναν, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ως «τραγική» και ζητώντας να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τους καθώς οι συγγενείς θρηνούν.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή» ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον, δήλωσε ότι οι ερευνητές χρειάζονται ένταλμα έρευνας για να διεξάγουν «πλήρη έρευνα του τόπου του εγκλήματος» στο σπίτι του Ρομπ Ράινερ.

«Περιμένουμε την πρόοδο της νομικής διαδικασίας. Πρέπει να λάβουμε ένταλμα έρευνας για την κατοικία. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα διεξάγουμε πλήρη έρευνα του τόπου του εγκλήματος στο εσωτερικό και το εξωτερικό της κατοικίας και στη γύρω περιοχή».

Το σπίτι βρίσκεται ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως ήταν όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, είπε ο Χάμιλτον.

Ερευνητές του τμήματος ανθρωποκτονιών του Λος Άντζελες έσπευσαν στο σπίτι και έχουν ξεκινήσει έρευνα γι’ αυτό που χαρακτήρισαν «φαινομενική ανθρωποκτονία».