Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά κυβέρνησης ΗΠΑ: «Εξωγήινος χωρίς ενσυναίσθηση ο Τραμπ - Ναζί ο Στίβεν Μίλερ»

Πυρά εξαπέλυσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον κορυφαίο βοηθό του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ.

Αρχικά, ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατακεραύνωσε τον κορυφαίο βοηθό του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ χαρακτηρίζοντας τον «Ναζί», συγκρίνοντάς τον με τον Γιόζεφ Γκέμπελς, τον κύριο προπαγανδιστή του Αδόλφου Χίτλερ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Weekend» του MSNBC εχθές (20/10), όπως μεταφέρει η NYP, ο συμπαρουσιαστής Τζόναθαν Κέιπχαρτ ρώτησε τον Ντε Νίρο για την πεποίθησή του ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα αρνηθεί να εγκαταλείψει το αξίωμά του μετά το τέλος της τρέχουσας θητείας του.

«Με τίποτα... Δεν θα θέλει να φύγει. Το έστησε με τους, υποθέτω, Γκέμπελς του Υπουργικού Συμβουλίου», απάντησε ο Ντε Νίρο.

«Στίβεν Μίλερ. Είναι Ναζί. Ναι, είναι, και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», συνέχισε ο ηθοποιός - γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως το «Goodfellas» και το «Taxi Driver».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μίλερ ηγείται επί του παρόντος της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Κέιπχαρτ ρώτησε τον Ντε Νίρο για τις σκέψεις του σχετικά με μια πρόσφατη ανάρτηση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο.

Μια ανάρτηση στο X από τους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου φαίνεται να δείχνει εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να κάθονται σε θρόνους και να φορούν στέμματα, ενώ ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός-Νέα Υόρκη) και ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις (Δημοκρατικός-Νέα Υόρκη) φορούν σομπρέρο.

We’re built different.



Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025

Η ανάρτηση έγινε καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές του κινήματος «Νο Kings» κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης και άλλων πόλεων σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν κατά του Τραμπ.

«Είναι όλα ανοησίες. Ξέρουμε ότι όλα είναι ρατσιστικά. Αυτό ακριβώς επικαλείται. Αυτό είναι ο Τραμπ», είπε ο Ντε Νίρο. «Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό μαζί του... Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πιέζουμε μέχρι να φύγει».

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης διαμαρτυρίας του, ο Ντε Νίρο κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ως «εξωγήινο» χωρίς «ενσυναίσθηση» που θέλει να «πληγώσει» τις ΗΠΑ.