Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι πάσχει από «Σύνδρομο Τουρέτ»

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε πως πάσχει το σύνδροο «Τουρέτ», μιλώντας στο podcast «I’m ADHD! No You’re Not».

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), το σύνδρομο Τουρέτ χαρακτηρίζεται από ακούσιες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους (τικ), τα οποία μπορεί να προκαλούνται από στρες, κόπωση ή έντονο συναίσθημα. Ωστόσο, ο τραγουδιστής δήλωσε ότι η δική του μορφή δεν εκδηλώνεται εξωτερικά.

Χαρακτηριστικά είπε στο podcast: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω σύνδρομο Τουρέτ, αλλά τα συμπτώματα δεν εκδηλώνονται.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, που βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ Britpop, μίλησε και για τη μακροχρόνια μάχη του με την ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας πως, παρά την τεράστια επιτυχία του, δεν έχει σταματήσει να αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια απέναντι στη σκηνή.

Όπως είπε, έχει αναπτύξει μια ικανότητα να «κρύβεται» πίσω από ένα προσωπείο αυτοπεποίθησης, παρά το γεγονός ότι συχνά βιώνει το ακριβώς αντίθετο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως επί χρόνια οι περιοδείες τον τρόμαζαν, παρόλο που από το εξωτερικό φαίνεται γεμάτος αυτοπεποίθηση. Περιέγραψε πώς η επιτυχία των Take That και αργότερα η σόλο καριέρα του δεν κατάφεραν να γιατρέψουν τις εσωτερικές του δυσκολίες, αλλά αντίθετα τις ενέτειναν.

Ειδικά το αίσθημα ότι ακόμη και 80.000 θεατές δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξει τη γνώμη που είχε για τον εαυτό του, παραμένει έντονο μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και κυρίως μετά τα 45, ο τραγουδιστής δηλώνει πως η σχέση του με τη σκηνή αρχίζει να βελτιώνεται.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή είχε η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ Γουίλιαμς, η οποία τον βοήθησε να δει την καριέρα του με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Όπως ανέφερε, η σκέψη πως ίσως κάποια στιγμή να μην έχει πια την ευκαιρία να ανέβει στη σκηνή, του άλλαξε την οπτική και τον έκανε να εκτιμήσει όσα έχει.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ειλικρινής με τον εαυτό του και παραδέχεται πως η εσωτερική του μάχη δεν έχει λήξει. Το παρελθόν εξακολουθεί να τον επηρεάζει, όμως πλέον αισθάνεται πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σκηνής με διαφορετική διάθεση.

Πηγή: standard.co.uk