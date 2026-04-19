Ρομπότ στην Κίνα έτρεξε και έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ

Δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ κινεζικής κατασκευής συμμετείχαν την Κυριακή (19 Απριλίου) σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνώντας τους ανθρώπινους αθλητές που έλαβαν μέρος στον ίδιο αγώνα.

Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, όταν το ταχύτερο ρομπότ είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή σε 2 ώρες και 40 λεπτά — επίδοση περίπου διπλάσια από εκείνη του ανθρώπινου νικητή — φέτος η εικόνα ήταν σημαντικά διαφοροποιημένη. Ο αριθμός των ρομπότ που συμμετείχαν αυξήθηκε σε πάνω από 100, ενώ αρκετά από αυτά εμφάνισαν σαφώς βελτιωμένες ταχύτητες.

Το ρομπότ που τερμάτισε πρώτο ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, επίδοση που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπερβαίνει ακόμη και το πρόσφατο παγκόσμιο ρεκόρ ανθρώπινου αθλητή, το οποίο είχε σημειώσει ο Τζέικομπ Κιπλίνο σε αγώνα στη Λισαβόνα.

Το συγκεκριμένο ανθρωποειδές αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία Honor, γνωστή κυρίως για την παραγωγή smartphones, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Παρότι οι πρακτικές και εμπορικές εφαρμογές των ανθρωποειδών ρομπότ βρίσκονται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο, η συμμετοχή τους σε αγώνες αντοχής αναδεικνύει τη ραγδαία πρόοδο στον τομέα της ρομποτικής και τις μελλοντικές δυνατότητες αξιοποίησής τους.

Η Κίνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ηγετική θέση στην παγκόσμια βιομηχανία ρομποτικής, έχει υιοθετήσει εκτεταμένα μέτρα στήριξης, όπως επιδοτήσεις και ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση των εγχώριων εταιρειών του κλάδου.