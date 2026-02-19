Ρωσία: 113 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν – Πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου μετά από επίθεση

Η Ρωσία ήρθε αντιμέτωπη με ολονύχτια επίθεση και ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν 113 drones που πραγματοποίησαν επίθεση πλήττοντας μεταξύ άλλων ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη βορειοδυτική χώρα, όπου έπιασε φωτιά δεξαμενή πετρελαίου.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

The oil depot in Velikiye Luki, Pskov region, in Russia, is fully engulfed in fire.



What is worth mentioning is that Russians actually tried to protect the facility using a fence and scaffolding. It evidently didn’t work. pic.twitter.com/cBxcHbXs9g — (((Tendar))) (@Tendar) February 18, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συνομιλίες αυτές, που διεξήχθησαν προχθές, Τρίτη, και χθες, Τετάρτη, στην Ελβετία, χαρακτηρίσθηκαν «δύσκολες» από τη Μόσχα, όπως και από το Κίεβο, και ολοκληρώθηκαν χωρίς απτή πρόοδο.

Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, οι ρωσικές δυνάμεις «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μία από τις επιθέσεις είχε στόχο ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Βέλικιε Λούκι στη βορειοδυτική περιφέρεια του Πσκόφ και προκάλεσε «πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου», ανέφερε σε ανακοίνωση ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Βεντέρνικοφ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν υπάρχουν τραυματίες από την πίθεση μεταξύ των αμάχων ή του προσωπικού του διυλιστηρίου, διευκρίνισε.

Η Ουκρανία, η οποία είναι εδώ και τέσσερα χρόνια στόχος σχεδόν καθημερινών ρωσικών βομβαρδισμών, πραγματοποιεί σε αντίποινα πλήγματα στοχοθετώντας ιδιαίτερα τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τις ρωσικές λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

