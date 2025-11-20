Ρωσία: Άγρια επίθεση κατά Πολωνού Πρέσβη - Τον περικύκλωσαν και πήγαν να τον χτυπήσουν

Άγρια επίθεση από «ακτιβιστές» δέχθηκε ο Πολωνός Πρέσβης στη Ρωσία, Κριστόφ Κραγιέφσκι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στην πολωνική διασπορά της Αγίας Πετρούπολης με αφορμή την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Πολωνίας.
Η επίθεση έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή και επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας. Κρίνεται ως μια από τις σοβαρότερες των τελευταίων χρόνων, ωστόσο δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό στον πρέσβη χάρις στην άμεση παρέμβαση της Υπηρεσίας Προστασίας του πολωνικού Κράτους (SOP).
Όλα συνέβησαν όταν ο Πρέσβης κατευθυνόταν προς την εκκλησία για να συναντηθεί με Πολωνούς της διασποράς, οπού ξαφνικά τον περικύκλωσε ομάδα ακτιβιστών φωνάζοντάς του αντιουκρανικά συνθήματα.
Η ομάδα ακτιβιστών ξεκίνησε να βρίζει τον πρέσβη και επιχείρησε να τον χτυπήσει, ωστόσο οι άνδρες της Ασφάλειας αντέδρασαν άμεσα και απέτρεψαν τον τραυματισμό του.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, «ήταν η πιο σοβαρή τέτοιου είδους επίθεση σε πολλά χρόνια. Μόνο η επέμβαση των φρουρών απέτρεψε τον ξυλοδαρμό του πρέσβη», με την κυβέρνηση της Πολωνίας να καταγγέλλει την επίθεση αλλά και τη «βιαιότητα» της ομάδας των διαδηλωτών.
Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη Βαρσοβία, ενώ ανακοίνωσε τη συμφωνία για το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στο Γκντανσκ και την περιορισμένη κίνηση Ρώσων διπλωματών στην Πολωνία.
