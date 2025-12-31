Αμετακίνητη στάση κρατά η Ρωσία όσον αφορά τους ισχυρισμούς της πως η Ουκρανία επιτέθηκε με drones κατά της κατοικίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένα μη επανδρωμένο ιπτάμενο αντικείμενο που έχει καταρριφθεί κατά την διάρκεια της επικαλούμενης επίθεσης.

Από τη πλευρά του το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά ότι προέβη σε μια τέτοια επίθεση κατά της οικίας του Ρώσου προέδρου.

Συγκεκριμένα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε στην δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κεκαλυμμένα χαρακτηριστικά να βρίσκεται κοντά στα συντρίμμια ενός drone.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ένας χάρτης που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones, που πραγματοποίησαν την επίθεση, για την οποία η Μόσχα θεωρεί υπαίτιο το Κίεβο.

👀На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк "91 дрон над резиденцією Путіна"



🤡 Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон "прилітав до Путіна", але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

«Αβάσιμες» οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου η επίθεση έλαβε χώρα την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα ενώ χρησιμοποιήθηκαν 91 drones.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν προέβη σε καμία παρουσίαση στοιχείων που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του, με το βίντεο που έδωσε στο φως της δημοσιότητας τρεις μέρες μετά να αποτελεί το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία, μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιδιώκει να «σαμποτάρει» τις ειρηνευτικές προσπάθειες διαδίδοντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.