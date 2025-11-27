Ρωσία: Ισόβια καταδικάστηκαν 8 άτομα για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη 8 άνδρες για την ανάμιξή τους στη γιγάντια έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει το 2022 εμβληματική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Στο πέρας της ακροαματικής διαδικασίας που διεξήχθη στο Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, οι οκτώ κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι ότι ανήκαν σε «οργανωμένη εγκληματική ομάδα» που είχε στόχο «τη διάπραξη επίθεσης» στη γέφυρα της Κριμαίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους τον Οκτώβριο του 2022, ανέφερε το περιφερειακό στρατιωτικό δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Την ευθύνη για την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε 8 μήνες μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ανέλαβε αργότερα το Κίεβο.

Η οδική και σιδηροδρομική αυτή γέφυρα, μήκους 19 χιλιομέτρων, την οποία εγκαινίασε το 2018 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτελεί για τις ρωσικές αρχές ένα από τα σύμβολα της προσάρτησης το 2014 της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας.

To χρονικό

Στις 8 Οκτωβρίου του 2022 φορτηγό που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά και κινείτο πάνω στη γέφυρα εξερράγη προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Από τη γιγάντια έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκε επίσης πυρκαγιά σε 8 σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα πετρελαϊκών προϊόντων, και καταστράφηκαν δύο τομείς της οδικής γέφυρας από μπετόν.

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του φορτηγού, στο οποίο είχαν φορτωθεί τα εκρηκτικά εν αγνοία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Οι 8 άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο.

Άλλη επίθεση, για την οποία είχε αναλάβει και πάλι την ευθύνη το Κίεβο, προκάλεσε επίσης ζημιές στη γέφυρα, με τη χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων (drones) τον Ιούλιο του 2023.

Έκτοτε οι ρωσικές αρχές έχουν ενισχύσει πολύ την επίβλεψη της γέφυρας αυτής, η οποία επιτρέπει κυρίως την αποστολή στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού στην προσαρτημένη Κριμαία.