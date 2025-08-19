Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή σορών

Σύμφωνα με τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, η Ρωσία παρέδωσε 1.000 σώματα Ουκρανών στρατιωτών, ενώ η Ουκρανία επέστρεψε 19 σώματα Ρώσων, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας και βοηθός του Προέδρου, μέσω του καναλιού του στο Telegram.

«Όπως συμφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, παραδώσαμε σήμερα 1.000 σώματα Ουκρανών στρατιωτών στην ουκρανική πλευρά, ενώ 19 [σώματα Ρώσων] επιστράφηκαν, ο ίδιος αριθμός με ένα μήνα πριν» έγραψε ο Μεντίνσκι.

Ρωσία - Ουκρανία: Οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης

Η τρίτη συνάντηση απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή όχι μόνο στρατιωτών αλλά και πολιτών. Η Ρωσία πρότεινε στην Ουκρανία να δημιουργήσει τρεις διαδικτυακές ομάδες εργασίας για να ασχοληθούν με πολιτικά, στρατιωτικά και ανθρωπιστικά θέματα. Επιπλέον, η Μόσχα προσέφερε να μεταφέρει τα σώματα άλλων 3.000 Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο και πρότεινε την επανέναρξη σύντομων ανθρωπιστικών παύσεων στο μέτωπο για τη συλλογή των τραυματιών και των νεκρών.

Ο Μεντίνσκι ανέφερε ότι η απόφαση για τη διεξαγωγή τέταρτης γύρου συνομιλιών θα ληφθεί μόνο μετά την υλοποίηση των τελευταίων συμφωνιών.

Με πληροφορίες από TASS