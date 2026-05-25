Ρωσία: Καλεί ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο - Η ανακοίνωση για νέα πλήγματα

Tο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, όσο η Ρωσία ανακοινώνει την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα έχουν στόχο τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Η επίθεση στο Σταρομπίλσκ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας προχωρούν σε συστηματικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων χώρων σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για τη χρήση των UAV που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου με τη συνδρομή ειδικών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια εξαρτημάτων, την παροχή πληροφοριών και την καθοδήγηση στόχων».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στην περιοχή του Λουχάνσκ - η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή - υποστηρίζοντας πως χτυπήθηκε φοιτητική εστία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε τότε ότι η επίθεση «δεν ήταν ατύχημα», αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια.

«Ζήτησα από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», είχε προσθέσει ο Ρώσος πρόεδρος.